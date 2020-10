Camper is terecht in zaak van doodgeschoten Naomi

NIEUW-VENNEP -

De politie heeft de camper gevonden waarnaar gezocht werd in verband met de dood van Naomi (35) uit Arnhem. Zij werd in augustus in haar woning neergeschoten. Een dag later werd in Lisse een man uit Rheden opgepakt. De camper waarin hij reed was spoorloos, maar is nu teruggevonden in Nieuw-Vennep.