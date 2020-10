Identiteitsfraude bij grenscontrole op A12

“In verband met corona zijn er minder grenscontroles geweest, hierdoor hebben wij een minder goed beeld van het aantal mensen met vervalste documenten,” meldt een woordvoerder van de marechaussee. “Daardoor lijkt het misschien alsof het aantal personen met valse documenten nu toegenomen is, omdat er weer meer controles plaatsvinden.” Zo zijn bij de controle op de A12 in een week tijd drie mannen aangehouden die in bezit waren van valse documenten. Een 23-jarige man uit Albanië werd aangehouden en bleek een vervalst paspoort te hebben. Hij kreeg een dagvaarding.



Het onderzoek naar de twee andere arrestanten loopt nog. “De straffen verschillen per persoon omdat elke casus anders is. Ook de reden voor vervalsing verschilt per persoon, maar het gaat voornamelijk over mensen die dingen willen verbergen,” aldus de woordvoerder van de marechaussee.



Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroepen Antenne Niederrhein en RN7.