Cel en behandeling voor 'verliefde' stalker uit Nijmegen

De man stond in twee maanden tijd veelvuldig voor de woning van de vrouw. De Nijmegenaar bezocht de woning in eerste instantie wekelijks, maar op den duur tot acht keer per dag. Daarbij ging hij zelfs de woning binnen en sprak hij de kinderen van de vrouw aan. Hij gaf aan dat hij verliefd was op de vrouw en zich geroepen voelde om naar haar toe te gaan.

Het leverde angst op bij de slachtoffers. De Nijmegenaar overtrad ook een winkelverbod in een supermarkt dat was opgelegd in verband met poging diefstal en huisvredebreuk. Daarnaast heeft hij een groot verleden met delicten. Daarom besloot de rechtbank hem de maximale ISD-maatregel op te leggen, die gericht is op zogeheten draaideurcriminelen: zeer actieve veelplegers van vooral kleine criminaliteit.