Financieel drama dreigt voor theater na uitsluiting

De Veiligheidsregio bracht donderdag de lijst naar buiten met theaters en schouwburgen die méér dan dertig mensen mogen ontvangen, omdat ze een regionaal belang vervullen. Op die lijst prijkten onder meer Schouwburg Amphion in Doetinchem, Theater Orpheus in Apeldoorn en Theater De Storm in Winterswijk.

'Wat is het kader geweest?'

Van Theater Veluvine, waar ruimte is voor 420 mensen, was geen spoor te bekennen. Directeur Leusink was er helemaal flabbergasted van, zegt ze. Ze is al de hele dag druk bezig om duidelijkheid te krijgen over het hoe en waarom van die keuze. "Wij begrijpen werkelijk waar niet wat het kader is geweest in deze ontheffing", verzucht ze.

Leusink heeft overleg gehad met de Veiligheidsregio en de burgemeester van Nunspeet. Het steekt haar dat Veluvine blijkbaar geen regionaal belang dient. "Wij zijn een grote, professionele organisatie met een groot gebouw en samenwerkingsverbanden in de regio", werpt ze tegen. Leusink heeft inmiddels begrepen dat de essentie van de ontheffing hem zit om geplande voorstellingen door te laten gaan.

Maar dat gaat er bij haar niet in. "We hebben tot het einde van het jaar dertig voorstellingen gepland staan, met daarnaast nog eens acht amateurvoorstellingen. In Harderwijk, hier 10 kilometer vandaan, staan er tot december vier voorstellingen gepland! Wat is dan het afwegingskader geweest?", vraagt ze zich af.

Financieel drama

De directeur van Theater Veluvine spreekt van een financieel drama. Normaliter is er plek voor 420 gasten. Met de anderhalvemeterregel in werking daalt dat aantal naar 104 plekken. Onder de verscherpte maatregelen zijn er nog maar 30 mensen welkom in het theater. Dat betekent dat op het optreden van de band Van Dik Hout, dat voor volgende week gepland staat, enkele tientallen mensen af kunnen komen. "Maar welke 75 mensen moet ik nu nog afbellen, dan?", vraagt de directeur zich af. "Hoe maak ik die keuze?"

Leusink wil via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te weten komen wat het kader is geweest in de ontheffing. "Als me duidelijk wordt waarom wij niet worden meegenomen, dan is dat oké. Maar een theater hier vlakbij zonder programmering krijgt ontheffing - en wij niet. Wij vervullen juist wél een regionale functie. Ik wil weten wat de criteria zijn geweest. We zijn een organisatie die geen gemeentelijke bijdrage ontvangt. Wij houden onze eigen broek op. Maar dit is funest."

Reactie van de Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laat in een reactie weten: "Het gaat niet de goede kant op met de bestrijding van het coronavirus. Daarom zijn er meerdere veiligheidsregio’s die geen ontheffingen verlenen aan gebouwen met een regionale functie. In onze veiligheidsregio is een grens getrokken en zijn een zeer beperkt aantal theaters/schouwburgen op basis van de geldende noodverordening uitgezonderd op basis van hun grote regionale functie."

"Wij realiseren ons dat naast deze uitzonderingen er in onze regio ook andere gebouwen zijn die graag in aanmerking waren gekomen voor deze ontheffing. Wij zullen de komende drie weken geen extra ontheffingen verlenen."