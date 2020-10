Stichting Cultuurfonds Ede krijgt geen nieuwe subsidie

Tot teleurstelling van het Cultuurfonds is volgens wethouder Veltman het aanstellen van een nieuwe cultuurmakelaar een betere oplossing. Corine van Ruissen, coördinator van het Fonds:, "In de afgelopen drie jaar hebben we samen met de Edese culturele organisaties veel moois opgebouwd. Met name de onderlinge samenwerking is sterk verbeterd en is het daarom juist nu zo jammer dat dit ophoudt.’’ Tegelijkertijd geeft Van Ruissen aan dat ze vertrouwen heeft in de toezegging van de gemeente, dat de nieuwe cultuurmakelaar de taken van het cultuurfonds zal voortzetten.

Het Cultuurfonds organiseerde onder andere de twee edities van de Edese Uitmarkt. De editie van vorig jaar trok ongekend veel bezoekers aan. Dit jaar was de Uitmarkt, vanwege de coronamaatregelen, digitaal georganiseerd. Digitale bezoekers kunnen nog steeds online culturele voorstellingen bekijken via het platform uitmarktede.nl

Cinema in het Park, een jaarlijkse buitenbioscoop in samenwerking met Pathé Ede, werd ook door het Cultuurfonds verzorgt.

Tijdens de coronacrisis organiseerde het fonds ook een aantal culturele activiteiten, was het projectleider van de Vrijheidsfestivals en regelde de alternatieve Airborne-activiteiten. Activiteiten zoals de exposities op de hei, in het centrum van Ede en de gratis te bezoeken Airborne Filmdagen in Pathé Ede.