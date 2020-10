Oldebroeks raadslid 'verbijsterd' door 'persoonlijke aanval'

Bert-Jan Dokter maakte in augustus bekend dat hij zich na deze raadsperiode niet weer verkiesbaar stelt. De lokale huis aan huis-krant interviewde hem over die beslissing. In het interview noemt Dokter de opkomst van ABO sinds 2010 als een van de redenen dat de PvdA lokaal veel zetels verloor. "Ik heb daarin ook benoemd dat het mij tegenviel dat ABO te weinig aandacht besteedde aan sociale zaken."

Die opmerking viel bij de andere partij niet in goede aarde. Op 14 september haalt partijvoorzitter Ronald Gerard hard uit in een bericht op de eigen website. "In plaats van de teloorgang van de lokale PvdA bij zichzelf te zoeken, benoemt hij ABO als schuldige", schrijft hij over Dokter.

Beschamend voor openbaar bestuur

Tot zover niets geks, maar de rest van het artikel doet Dokter pijn. "Ik word beschuldigd van het manipuleren van een verkiezing tot beste raadslid van Oldebroek. Zoiets moet je niet zomaar beweren als je daar geen bewijs voor hebt." Bovendien wordt een oud-wethouder van de PvdA verweten in diens bestuursperiode vriendjespolitiek en willekeur te hebben toegepast. "Zulke ongefundeerde uitspraken zijn beschamend voor het openbaar bestuur van Oldebroek."

Dokter zegt naar aanleiding van het bericht van ABO een gesprek gehad te hebben met fractievoorzitter André Boer en burgemeester Tanja Haseloop. "Dat was een goed gesprek. André zei dat hij niets wist van het bericht, bood zijn excuses aan en heeft beloofd het te rectificeren."

Die rectificatie kwam op 26 september, maar maakte de situatie er niet beter op. "Ten eerste ontving ik een bos witte rozen. Dat associeer ik toch vooral met een begrafenis en rouw. Maar ik probeer het gebaar maar te waarderen." Dat lukt Dokter echter niet, als hij het bijbehorende bericht op de website van ABO leest. "Kijk alleen al naar de kop van het bericht: 'ABO wenst collega raadslid beterschap'. Daarmee herhalen ze nog eens de bewering dat ik ziek ben, dat ik niet mezelf ben. Laat ik heel duidelijk zijn: ik ben niet ziek. En al zou ik dat wel zijn, dan is het niet aan hen om dat te publiceren."

Potentiële werkgevers lezen dit ook

Dokter baalt van de twee berichten die over hem geschreven zijn. "Ik ben druk aan het solliciteren op functies waar integriteit van belang is. Nu word ik beschuldigd van manipulatie, zou ik betrokken zijn bij vriendjespolitiek en beweren ze ook nog even dat ik overspannen ben. Hoe moeten potentiële werkgevers al die berichten interpreteren?"

Zowel fractievoorzitter Boer als partijvoorzitter Gerard hebben geen zin om te reageren op de teleurstelling van Dokter. "Ik begrijp dat onze goedbedoelde actie met bloemen helaas totaal verkeerd geïnterpreteerd wordt", is het enige wat Gerard er over kwijt wil.

Dokter gaat er verder niet meer over in gesprek met de fractie van ABO. "Ik dacht dat het eerste gesprek goed was, maar van de gemaakte afspraken is niets terecht gekomen. Het wordt alleen maar erger. Zo lijkt de politiek van Oldebroek wel een kleuterschool, helaas. Ik laat het dus maar hierbij."