Jaarrekening Doetinchem eindelijk akkoord

“Omdat sprake was van fraude gaat een accountant dieper doorgraven”, zegt wethouder Henk Bulten van Doetinchem. “Er is een verdiepingsslag gemaakt door gesprekken te voeren binnen onze organisatie. Ook heeft de accountant steekproefsgewijs facturen gecontroleerd.” Dit grondige onderzoek was nodig nadat eerder dit jaar bleek dat een ambtenaar bijna 1,8 miljoen euro had verduisterd. Bulten is blij dat er na deze periode een goedkeurende verklaring ligt: “Dat is heel fijn om te horen als je kijkt naar de afgelopen maanden waarin er extra werk is verricht door de accountant en de organisatie.”



In het accountantsverslag staan een aantal aanbevelingen. Zo moet de gemeente meer aandacht besteden aan het documenteren van de prestatielevering bij inkopen. "Dat wil zeggen dat je met een factuur kan aantonen dat een prestatie of goederen zijn geleverd”, licht Bulten de aanbeveling toe. “Nu gaat dit nog via meerdere mensen en duurt het vrij lang voordat je gegevens hebt. Dit kan volgens de accountant makkelijker door het centraler in te richten en één persoon eindverantwoordelijk te maken", aldus Bulten.



De accountant adviseert daarnaast om het aantal interne controles uit te voeren in het inkoopproces. Inmiddels is er een extern bureau ingeschakeld door de gemeente om te onderzoeken hoe de organisatie dit op een goede manier kan oppakken en implementeren.