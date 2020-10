Contanten in ban bij voetbalclub DVC’26

“Hoe minder geld in kas, hoe minder interessant onze vereniging is voor inbrekers”, licht voorzitter Marco Swenne toe over het besluit. “Daar is nu nog geen sprake van, maar onze sportaccommodatie ligt achteraf op de Nevelhorst. Door zo min mogelijk geld in de kas te hebben, hopen wij het kantinepersoneel extra te beschermen.”

Vanaf januari 2021 gaat de Didamse voetbalclub zelfs over op eigen betaalpassen voor leden. Hiermee zijn zij de eerste in de regio die op deze manier het betaalverkeer gaat regelen. “In het westen van Nederland gebruiken meer verenigingen al een eigen betaalpas. Wij waren direct enthousiast en zien vooral voordelen”, aldus de voorzitter.



Eén van de voordelen van de nieuwe betaalpas is volgens Swenne de transparantie richting de clubleden: “Je ziet precies waar het geld naartoe gaat. Ook als trainers of bestuursleden tijdens vergaderingen bijvoorbeeld eten of drinken.” Naast de transparantie richting leden zorgt de clubkaart er volgens de voorzitter voor dat er geen rekeningen open blijven staan in de kantine. “Met de betaalpas is dit verleden tijd, want je hebt per team een pas. Daarmee betaal je als team de openstaande rekening”, zegt Swenne. “Hoe ze dat onderling oplossen, moeten ze zelf maar bepalen”, vult hij aan.



Negentig procent

Momenteel gaat ongeveer de helft van alle betalingen bij DVC’26 per pinpas. Met de nieuwe maatregelen hoopt Swenne dit naar negentig procent te brengen. Toch beseft de voorzitter dat er altijd leden zijn die enkel contant geld op zak hebben. “We proberen betalingen met cash in te perken, maar het helemaal verbieden is niet realistisch.”



‘Streep door de rekening’

Ondanks de goede intenties kunnen de plannen voorlopig de ijskast in. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen moet de kantine de aankomende weken sluiten. Swenne: “Een flinke streep door de rekening. We worden flink teruggeworpen qua inkomsten. De eventuele financiële compensatie is daarbij slechts een kleine pleister op de wonden."