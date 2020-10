Verplicht mondkapje in ziekenhuis Ede: 'Weinig negatieve reacties'

Het bestuur van het Edese ziekenhuis wil geen risico lopen, juist omdat er ook veel mensen over de vloer komen die daadwerkelijk klachten hebben en van wie niet duidelijk is met wie zij allemaal contact hebben gehad.

Weinig gemor

Het gaat donderdagochtend gemoedelijk: mensen splitsen zich bij binnenkomst op in twee rijen, waarna ze van een ziekenhuismedewerker een medisch mondkapje krijgen uitgereikt. Het eventueel zelf meegebrachte mondkapje mag terug in de zak, of in de prullenbak.

Daarna kunnen bezoekers door naar de desinfectiepaal om de handen te ontsmetten. En dat gaat tot nog toe allemaal zonder gemor, vertelt Jacoline Pater, die de lakens uitdeelt: "Ik werk nu iets van twee uur en ik heb nog weinig gehoord. Weinig negatieve reacties."

Bekijk hier een video. Tekst gaat daaronder verder:

'Fijn idee, maar het ís niet fijn'

Een man die zojuist binnen komt wandelen, stoeit even met het kapje. Of hij er problemen mee heeft het ding te dragen? "We zijn hier niet voor niks, we willen beter worden of we mankeren iets. Dus ik zou zeggen: een fijn idee, dan kunnen we elkaar niet verder aansteken. Het is niet fijn, ik heb het liever niet, maar als we het zo doen dan denk ik dat we met elkaar de goede kant opgaan."

Niet blijvend

Medewerkers van het ziekenhuis hoeven het mondkapje in principe niet te dragen, omdat zij worden geacht de regels goed op te volgen. Bij binnenkomst wordt hun temperatuur opgenomen.

Bestuurder Mirjam van 't Veld vertelde vorige week al aan Omroep Gelderland dat deze maatregel eraan zat te komen: "We doen het op het moment dat we zien dat het aantal besmettingen heel hoog is. Als dat weer lager wordt, kunnen we deze maatregel weer afschalen. Het is dus niet blijvend."

