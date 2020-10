Ziekenhuizen weer in crisisstand om tweede coronagolf

Ziekenhuizen in Gelderland schieten weer in de crisisstand nu het aantal patiënten met corona toeneemt. Zo komt het crisisteam meerdere keren per week bij elkaar, zijn er aparte corona-afdelingen opgezet en worden poliklinische controles weer meer per videobellen gedaan.

We zijn beter voorbereid, worden niet zo overvallen zoals bij de eerste coronagolf. Daar zijn de Gelderse ziekenhuizen het in ieder geval over eens. Om die reden spreekt bijvoorbeeld het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel niet meer van een crisisteam maar van een coördinatieteam. "Het is geen crisisteam dat de situatie als een crisis behandelt", licht woordvoerder Jeroen Hurkens het subtiele verschil toe. "Het team bekijkt of er op- of afschaling nodig is en hoe we omgaan met de capaciteit."

In het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk gaat het nog wel gewoon over de 'crisisorganisatie' die weer in paraatheid is gebracht. "Maar normaal gesproken vergadert die elke dag tijdens een crisis, nu doen we dat nog alleen op maandag en donderdag", licht woordvoerster Anneke Plette toe.

Tweede golf al merkbaar

Toch is de tweede coronagolf al merkbaar in de Gelderse ziekenhuizen. Zo hebben onder meer het St. Jansdal en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen weer een aparte verpleegafdeling voor coronapatiënten. "Dat heeft niet zozeer te maken met het hoge aantal patiënten (op woensdag lagen er 7 patiënten met Covid-19 in het St. Jansdal, red.), wel met het feit dat die patiënten verdeeld lagen over het ziekenhuis. Dat is voor de verpleging heel inefficiënt", aldus Plette.

In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk neemt de druk op de spoedeisende hulp snel toe. "Als je op de spoedeisende hulp komt, ben je, tenzij je een gebroken been hebt, al heel snel verdacht. Veel klachten kunnen met corona te maken hebben. Is iemand verdacht, dan moet je helemaal in pak. Daar hebben we nu dus veel mensen nodig", zegt een woordvoerder daar. Andere ziekenhuizen herkennen dit beeld echter niet of nauwelijks.

Onrust over wat komen gaat

Niet alle ziekenhuizen geven cijfers over het aantal patiënten op de verpleeg- en intensive care-afdelingen. Ze wijzen erop dat die cijfers per uur kunnen verschillen. Persvoorlichter Ton Klaassen van het CWZ in Nijmegen: "Er heerst wel onrust, want men weet niet wat er gaat komen. Overal stijgen de besmettingen. Dan is er het risico dat wij ook meer patiënten krijgen. Nu hebben we nog alles onder controle. Maar hoe het straks gaat zijn, is koffiedik kijken."

Een aantal ziekenhuizen, zoals het SKB in Winterswijk en het CWZ in Nijmegen, hebben al patiënten overgenomen uit andere delen van het land, waar de ziekenhuizen kampen met een grotere toestroom van coronapatiënten.

Stoplichtensysteem

Ziekenhuizen proberen het aantal mensen in het gebouw zoveel mogelijk te beperken om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te maken. Zo wordt de bezoekersregeling (1 bezoeker per patiënt) weer strikter gehandhaafd, worden weer meer afspraken afgehandeld via videobellen en werken ze met een stoplichtensysteem. Bezoekers moeten van tevoren een digitale vragenlijst invullen. Krijgen ze groen, dan mogen ze gewoon komen. Bij oranje moeten ze een mondkapje op. In het ziekenhuis Gelderse Vallei geldt sinds donderdag een mondkapjesplicht voor iedereen.