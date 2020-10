In deze tien theaters mogen meer dan 30 mensen naar binnen

In de regio Noord- en Oost-Gelderland gaat het om Schouwburg Amphion in Doetinchem, Theater Hanzehof in Zutphen, Theater Orpheus in Apeldoorn, Theater De Storm in Winterswijk, DRU in Ulft, Theater Harderwijk in Harderwijk en de Schouwburg in Lochem. In Gelderland-Zuid betreft het De Vereeniging en de Stadsschouwburg in Nijmegen en de Agnietenhof in Tiel.

Deze theaters moeten nog wél de anderhalve meter afstand naleven en drukte vermijden. Medewerkers en bezoekers wordt dringend geadviseerd mondkapjes te dragen. Voor de regio Gelderland-Midden is nog onduidelijk voor welke theaters en schouwburgen een uitzondering wordt gemaakt.

VNOG-voorzitter Ton Heerts zegt dat de lijst donderdagochtend is samengesteld. Dat gebeurde in nauwe samenspraak met de burgemeesters van alle 22 gemeenten die tot Noord- en Oost-Gelderland behoren. Heerts zegt zich te realiseren dat er ook andere gebouwen van groot belang zijn, die graag in aanmerking waren gekomen voor de ontheffing.

"Voor hen geldt het maximum van 30 bezoekers. Juist nu het aantal coronabesmettingen in snel tempo oploopt is het van groot belang dat we ons gedrag aanpassen en vooral onze sociale contacten drastisch verminderen om het virus onder controle te krijgen", aldus Heerts.