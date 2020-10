Het is nu echt herfst: 'De komende dagen hoeven we niet op zon te rekenen'

De herfst is in volle gang. Foto: Pixabay

Een dikke week geleden ging de herfst officieel van start. De komende dagen zullen we in de provincie ook gaan merken dat het weer zich aanpast aan de tijd van het jaar. Wilfred Janssen van Weerplaza verwacht weinig zon en van tijd tot tijd een stevig windvlaag.

September was grotendeels droog en leverde veel zonneschijn op. "Maar in de laatste week kantelde het al een beetje", roept Janssen in herinnering.

"En dat gaat nog wel even zo door. Er komen wat storingen aan, gebieden met bewolking en buien en een enkele keer een stevige wind. Met name zondag kan het het stevig waaien. Dan denken we niet meteen aan een storm, hoor. Maar als je die dag op de fiets stapt, kun je in delen van Gelderland wel op een stevige vlaag wind rekenen."

Temperaturen beneden het gemiddelde

De temperaturen liggen de komende tijd iets beneden het gemiddelde in Gelderland in deze tijd van het jaar. Waar 16 à 17 graden normaal is in oktober, ligt de verwachte temperatuur straks iets lager: 15 graden. "Het kan soms weer iets warmer worden, als de zon erbij komt, maar dat hangt zeker af van hoe laat de storingen optreden", zegt Janssen.

Komen er nog zonnige dagen aan, zoals we die in september nog uitbundig begroetten? De weerman sluit het niet uit, want niets is zo veranderlijk als het weer. Maar de kans is klein.

"Mooie dagen in oktober zijn zeker niet zeldzaam. Veel mensen hebben bij de herfst een beeld van onstuimig weer en buien, maar dagen met veel zon zijn in de herfst geen uitzondering. Ze staan nu alleen niet op het programma. De komende dagen hoeven we er niet op te rekenen."

