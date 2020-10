Technische storing van in Elburg gelande Apache gevechtshelikopter verholpen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Het is te vergelijken met wanneer je met je auto over de snelweg rijdt en er gaat plotseling een lampje branden. Dat moet je dan even bekijken", stelt woordvoerder Sidney Plankman van de Luchtmacht.

Om in de snelwegvergelijking te blijven, werd de ANWB van de Luchtmacht opgeroepen. "Het DART komt ter plaatse om te bekijken of ze het ter plekke kunnen repareren of dat de helikopter per oplegger afgevoerd moet worden." Wat exact de storingsmelding opleverde, is onbekend.

'Het blijft techniek hè'

Volgens Plankman is het niet zo bijzonder dat er een voorzorgslanding wordt gemaakt. "Dit gebeurt een aantal keer per maand, over de gehele Luchtmacht genomen. Het blijft techniek hè", aldus de woordvoerder.

Hij begrijpt wel dat het een bijzonder gezicht is. "Een vliegtuig heeft een landingsbaan nodig, maar een helikopter kan gewoon in een weiland landen. Dat trekt natuurlijk de aandacht."

'Melding verhelp je niet zomaar'

Dat het gevechtsvoertuig een nachtje bleef staan nabij Elburg was volgens Plankman ook niet heel gek. "Zo'n melding verhelp je niet zomaar, maar de vliegvelden zijn ook maar een bepaalde tijd open", legt de woordvoerder uit.

"Daarom wordt dan besloten of hij bewaakt moet worden tot de volgende dag." Een helikopter laten opstijgen in de late avond is volgens hem ook niet altijd de beste optie. "Je moet natuurlijk ook rekening houden met de omgeving."

Gerepareerd

Donderdagmiddag bleek dat het DART de helikopter ter plaatse heeft gerepareerd. Na het laten invliegen van een bemanning en het uitvoeren van een Functional Check Flight, kan de helikopter weer terugvliegen naar vliegbasis Gilze-Rijen.



Zie ook: Apache gevechtshelikopter strandt in weiland, toestel wordt beveiligd