Humanitas Match: maatjes bieden vriendschap, gezelligheid en steun

Een (door Humanitas getraind) maatje is er voor jongeren tot 23 jaar, die wel een steuntje kunnen gebruiken. Dat kan zijn omdat: je vragen hebt op het gebied van school, werk of vrije tijd; je net bent verhuisd; je moeite hebt met de taal; je gepest bent; je ouders gescheiden zijn of omdat het contact met anderen niet zo lekker loopt en je het gevoel hebt er alleen voor te staan. De reden maakt niet uit. Je maatje is er voor je, luistert naar je en geeft je aandacht en steun.

Je maatje gaat uit van wat jij wilt. Het is een vriendschappelijk contact op basis van gelijkwaardigheid, gezelligheid en vertrouwen. Je kunt bijvoorbeeld samen: gaan sporten, creatief bezig zijn, een spelletje doen of naar een leuke bijeenkomst, een hobby zoeken of gewoon kletsen. Maar ook als je hulp kunt gebruiken bij het plannen van je schoolwerk, tips nodig hebt voor een sollicitatiebrief, zoekt naar een passende opleiding, of hulp wilt bij een telefoongesprek - op je maatje kun je bouwen. Je maatje helpt je bij het (her)vinden van je plek in de maatschappij, het versterken van je zelfvertrouwen, vergroten van je netwerk of het maken van keuzes over bijvoorbeeld school, werk of vrije tijd.



Alle donderdagen in oktober staan de tv-uitzendingen van Gelderland helpt in het teken van de projecten van Humanitas. De vereniging bestaat 75 jaar.

Zie ook: Gelderland helpt in het teken van jarig Humanitas.

HOE WERKT HET?

Je kunt (vrijblijvend) contact opnemen met één van de coördinatoren. Die komt dan een keer langs om in een gesprek met jou te kijken wat een maatje voor jou kan betekenen. Daarna zoekt hij/zij een maatje, die bij jou past. Dat kan een jongere zijn of een volwassene. Nadat je door de coördinator bent gekoppeld aan de vrijwilliger, spreek je (twee) wekelijks af met je maatje. Een koppeling duurt in principe maximaal een jaar. De begeleiding is individueel en gratis.

Onderzoek naar Match laat zien dat jongeren die met een “maatje” optrokken, zich positief ontwikkelen op het gebied van zelfvertrouwen, cognitieve en sociale vaardigheden. Bovendien weten jongeren beter een beroep te doen op familie, vrienden, klasgenoten en leerkrachten bij tegenspoed.

Kun jij wel een maatje gebruiken? Of wil je maatje worden van een jongere? Meld je dan aan voor Humanitas Match via het onderstaande formulier.