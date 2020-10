Scherpenzeel smijt deur met provincie dicht en stapt uit overleg over fusie

Scherpenzeel zegt geen vertrouwen te hebben in de procedure en dus staken ze het 'open overleg' wat volgens de wet nodig is. De provincie Gelderland gaat wel door met de procedure, maar dan zonder medewerking van de Veluwse gemeente.

De ontstane impasse is hoogst uitzonderlijk in procedures als deze en past wat dat aan gaat ook perfect in hoe het traject tot nu toe is verlopen.

Provincie: bestuurskracht is ondermaats

Het college van Scherpenzeel wil zelfstandig blijven, ze denken niet beter af te zijn bij Barneveld. De provincie Gelderland vindt al lange tijd dat in Scherpenzeel de bestuurskracht ondermaats is en dat de inwoners met het oog op de toekomst financieel beter af zijn als ze bij Barneveld gaan.

Scherpenzeel heeft eerder aangegeven dat ze het niet eens is met het financiële argument. Afgelopen maandag publiceerde de gemeente ineens een rapport waarvan niemand wist dat het in de maak was. In dat rapport van onderzoeksbureau BMC waarin staat dat 'er aantoonbare verbeteringen zijn in de bestuurskrachtopgaven'.

Kortom het college ziet geen enkele reden voor een fusie en staakt nu het open overleg. Wethouder Izaak van Ekeren beseft dat hij nu geen inspraak meer heeft: '‘Als je de afgelopen negen maanden hebt gevolgd, is het een utopie om te denken dat het verschil heeft als we aan tafel zitten."

'Dit is een gemiste kans'

Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland met 'Sterk bestuur' in zijn portefeuille vindt het jammer dat Scherpenzeel nog voor het overleg begonnen is eruit stapt: "Dit was voor Scherpenzeel de kans het scenario zelfstandigheid ook goed onderbouwd op tafel te krijgen. Die kans hebben ze nu laten liggen, dat vind ik heel spijtig."

Zie ook: Provincie stuurt verkenner naar Scherpenzeel, burgemeester blijft thuis