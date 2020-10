Veganistische leefstijl 'medicijn' voor Arnhemse MS-patiënt Koen

Zollinger leefde als twintiger zijn gewone actieve en sociale leven, toen hij zich steeds vaker moe begon te voelen. Hijzelf zocht naar een verklaring en dacht; 'Het zal wel komen omdat ik nu even druk ben.' Later toen bleek dat het niet meer dan alleen wat moeheid ging, ontkwam hij niet aan een bezoek aan de arts, die MS constateerde. Een klap voor de Koen die tot dan toe van alles ondernam.

Een onzekere periode brak aan, waarin Koen soms met zijn fiets heen ging en met de taxi naar huis gebracht moest worden, omdat hij gewoonweg te moe was om terug te fietsen. Hij besloot er alles aan te doen om fit te zijn en te blijven. Zo stonden vlees en vis niet langer op zijn menu. Want, zo gelooft hij: "Het eten van vlees en het drinken van zuivel zorgen voor ontstekingen in je lichaam. En daarom doe ik dat niet meer."

Beluister hier het gesprek met Koen:

Fitter en sterker door veganistisch krachtvoer

Multiple sclerose (MS) beschadigt de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen. Hierdoor kunnen onder meer problemen ontstaan met lopen, voelen en zien. Koen gebruikt inmiddels al drie jaar geen medicatie en dat terwijl hij lange tijd een hoge dosering prednison heeft moeten slikken. De medicatie had teveel bijwerkingen of het voelde niet fijn.

Veganistisch eten is geen remedie tegen de MS maar Koen voelt zich er beter bij dan ooit te voren. Vier jaar geleden werd hij afgekeurd omdat hij zijn werk niet meer kon doen, inmiddels zou hij wel weer kunnen werken. Met zijn verhaal en levensstijl hoopt hij anderen te inspireren ook gezonder te gaan leven en in ieder geval gezonder te eten. "Hoe gezonder je eet hoe beter je je voelt. Over het algemeen kan ik nog best veel", aldus de kookliefhebber.

Veganistisch eten is niet moeilijk

Zollinger eet nu ruim twee jaar zuiver plantaardig en het is ook nog lekker en simpel. Hij draait in een handomdraai een gezonde wrap als lunch in elkaar: wrap, sla, kiemen, avocado, paprika en tomaat, komkommer en tuinkers. Op zijn instagram-account staan allerlei gerechten, die zijn bijna 600 volgers goed weten te waarderen.