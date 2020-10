Zoon die zijn ouders doodde gaat niet in hoger beroep

Het is bijna een jaar geleden dat het Achterhoekse dorp Hengelo in het hart werd geraakt. De lichamen van een echtpaar werden in de vroege ochtend van 21 oktober gevonden in hun woning.

Hun zoon werd gearresteerd nadat hij met verwondingen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem in verwarde toestand vertelde dat hij zijn ouders had omgebracht. De man is door het Pieter Baan Centrum onderzocht en volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Uit het rapport blijkt dat hij zijn daad pleegde in een ernstige psychotische toestand.

Boos op instanties

Zijn broer sprak begin september tijdens de zitting. Hij liet blijken dat hij vooral boos is op de instanties die zijn broertje niet hebben kunnen helpen. "Naar mijn mening is er van alles misgegaan. Wij hebben ons twaalf jaar lang als gezin afgevraagd wat er mis was met mijn broertje. We hebben twaalf jaar in onzekerheid geleefd, maar niemand kon ons helpen", zei hij.

Volgens de advocaat van de man zijn de wachttijden voor de gespecialiseerde klinieken lang. Als er plek is krijgt de man krijgt een intensieve behandeling.