Kans op 20.000 euro voor beweeginitiatief met de nieuwe Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat

De provincie, Omroep Gelderland en de Gelderse Sport Federatie (GSF) hebben als partners van het Gelders Sportakkoord de handen ineengeslagen om op een originele wijze gehoor te geven aan ‘Bewegen. Het Nieuwe Normaal’. Guus van Kleef, directeur bij Omroep Gelderland: “Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen gaan bewegen. En goede ideeën om dit voor elkaar te krijgen worden nu beloond! Partijen worden opgeroepen om gezamenlijk plannen te maken en deze in te sturen voor de Stimuleringsprijs. Hiermee kunnen we mensen inspireren en met elkaar laten samenwerken. Met een mooi resultaat, want de winnaars krijgen een flink bedrag om het idee echt uit te voeren.”



De tekst gaat verder onder de video.



Insturen tot en met 31 oktober

De Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat wil samenwerking tussen organisaties in sport, zorg, welzijn, overheid, toerisme en onderwijs stimuleren. Tjienta van Pelt, directeur GSF: “We zien in het Gelders Sportakkoord én in de vele lokale sportakkoorden dat de mooiste ideeën ontstaan als er verbindingen tot stand komen tussen organisaties uit verschillende richtingen. Daarom moet elk plan gedragen worden door minimaal twee partijen.” Tot 31 oktober kunnen alle ideeën worden ingezonden op www.gelderssportakkoord.nl/stimuleringsprijs. Alle ingezonden plannen worden vermeld op de website. Heb je wel een plan maar nog geen partner, dan kunnen we een oproep plaatsen. Partijen die met geld of diensten willen investeren in een van die plannen, ook als een plan niet bij de winnaars hoort, zijn van harte welkom om zich te melden via stimuleringsprijs@gelderssportakkoord.nl.

Inwoners van Gelderland beslissen mee

Uit alle inzendingen selecteert de jury de zeven beste plannen. Deze jury bestaat uit Jan Markink (gedeputeerde sport van de provincie Gelderland), Bas van de Goor (ex-volleyballer en directeur van de Bas van de Goor Foundation) en Bo Kramer (rolstoelbasketbalster). De zeven geselecteerde plannen worden online uitgelicht op omroepgelderland.nl. Begin december kan iedereen stemmen, deze stemmen tellen voor 50% mee bij de uiteindelijke beslissing van de jury. Jan Markink: “Dit is een kans voor iedere organisatie die een goed idee heeft hoe we Gelderland nog meer in beweging krijgen. Sport verbindt, ontspant en houdt ons fit. Daarmee speelt het een cruciale rol in onze samenleving. Dus kom in actie!”

Meer informatie over de voorwaarden van deze actie: https://www.gelderssportakkoord.nl/stimuleringsprijs/