Nog 3000 handtekeningen en er komt een referendum over afval

Voor die eerste stap waren 750 handtekeningen nodig. Van de 1395 die de SP er met hulp van vrijwilligers afgelopen week ophaalden werden er 1147 geldig verklaard. Er was verder niets in strijd met de regels, concludeerde burgemeester Ahmed Marcouch. De raad zag dan ook geen reden tegen het verzoek te stemmen.

'Gevlucht voor democratie'

Alleen de VVD stemde tegen, omdat ze geen voorstander van referenda is. "Ik kom uit een land waar democratie ver te zoeken is", licht Rebin Maref toe. Het raadslid ontvluchtte op 8-jarige leeftijd Iraaks-Koerdistan voor het bewind van Saddam Hoessein. Samen met zijn ouders, twee broers en zus. "Mede omdat verkiezingsuitslagen daar zelden werden opgevolgd. Daarom snap ik de roep om referenda niet, in een land waar de democratie al zo goed is geregeld."

Voor de 3000 handtekeningen die nu nodig zijn om het referendum definitief te maken, gelden wel wat andere regels. Lijsten met handtekeningen zijn niet meer toegestaan, licht de griffier toe. Elke Arnhemmer moet zijn ondersteuning volgens hem zelf bevestigen door naar het gemeentehuis te komen of digitaal. "Dat zal dan waarschijnlijk via DigiD zijn, want de identiteit moet worden gecontroleerd." Mensen die in de eerste ronde hebben getekend, mogen dat nu wel opnieuw doen.

'Duurder en vervuilender'

"Als Arnhemmers zich tegen diftar keren, zouden wij dat zeer betreuren", zegt GroenLinks-raadslid Muriël Simonis. "Maar laat dan ook duidelijk zijn wat de gevolgen zijn." Stoppen met het betalen per afvalzak, de containers van het slot halen en de openingen weer vergroten, betekent volgens haar: meer kosten voor de inwoner en milieuvervuiling door een grotere berg restafval.

"Meer restafval in de containers inderdaad, maar minder ernaast", pareert SP'er Gerrie Elfrink, verwijzend naar de in zijn ogen toegenomen afvaldumpingen. Of de kosten toenemen, betwijfelt hij ook. De rekening van diftar zal volgens Elfrink hoger zijn dan het college wil doen geloven. Onder meer vanwege de huidige vervuiling. Maar ook doordat de gemeente minder verdient op afvalstromen als papier en plastic omdat mensen daar eerder restafval bij doen, legt hij uit. Dan hoeft de inwoner daar namelijk niet voor te betalen.

Burger beslist

Mocht het referendum er komen, dan wordt erop gemikt om dat gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar in maart te doen. Na D66 geeft nu ook de PvdA aan zich bij de uitslag neer te leggen. Kortom: de burger heeft het in dat geval echt voor het zeggen.

Zie ook: