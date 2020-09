Kersvers bruidspaar krijgt bij thuiskomst schrik van hun leven

Een net getrouwd stel in Oosterwolde, in Oldebroek, is woensdag op onnavolgbare wijze welkom geheten in het huwelijksleven. De vriendengroep van de twee spaarde kosten noch moeite om een grap van grote omvang uit te halen met de 'newly-weds'.

Samen zorgden de vrienden ervoor dat er dertig tot veertig kuub zaagsel in de achtertuin van de twee kwam te liggen, plus vele zware hooibalen. Daarvoor kwamen vrachtwagens aangereden en werd speciaal materieel ingeschakeld, zodat de klus in zes uur tijd gedaan kon worden.

Uitdaging voor vriendengroep

De bruidegom zou de laatste jaren vaak de voortrekker zijn geweest tijdens acties, wanneer één van zijn vrienden in het huwelijksbootje stapte. Nu was hij dus zélf aan de beurt en mogelijk heeft hij eigenhandig bijgedragen aan de catastrofe in zijn tuin. Hij zou de vrienden de voorbije weken namelijk hebben uitgedaagd om ervoor te zorgen 'dat zijn huis niet meer zichtbaar zou zijn'.

En dat heeft hij geweten. Dinsdagavond sliepen de aanstaande bruid en bruidegom niet meer in hun woning in Oosterwolde en namen de vrienden de regie meteen over. Met bergen zaagsel op de oprit en tot hoog aan de voordeur, en daarnaast meters hoge obstakels in de achtertuin werd het zo goed als onmogelijk om zonder problemen binnen te komen. In de wittebroodsweken zullen de twee nog voldoende werk voor de boeg hebben...