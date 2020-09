Van Berg en Dal naar Parijs: activisten Afrika Museum staan terecht in Frankrijk

De activisten die eerder deze maand probeerden een Congolees grafbeeld mee te nemen uit het Afrika Museum in Berg en Dal, staan in Parijs terecht voor hun pogingen tot diefstal. Behalve in Gelderland sloegen ze ook in Marseille en Parijs toe in hun pogingen ongezien weg te lopen met Congolese kunstwerken in handen.

De groep, die zichzelf Unité Dignité Courage noemt (Eenheid, Waardigheid en Moed), ziet zich als de rechtmatige erfgenamen van de kunstwerken. Ze zeggen dat de kunst met geweld van hen gestolen is en in Afrika hoort te zijn. Ze filmen hun acties en plaatsen de video's ervan op Facebook.

Musea denken vanzelfsprekend minder positief over de groep. Directeur Stijn Schoonderwoerd van het Afrika Museum gaf eerder al aan een dergelijk 'circus' nog niet te hebben meegemaakt. Als kunst geroofd is en bij rechtmatige eigenaren moet terugkeren, hoort zoiets via een organisatie of overheid te gaan, zei hij.

De NOS meldt dat de Franse regering de acties van de groep veroordeelt en van mening is dat die het overleg met Afrikaanse landen over de teruggave van kunstwerken doorkruisen. Op 14 oktober wordt uitspraak gedaan in de zaak. Of Unité Dignité Courage ook in Nederland nog wordt vervolgd, is niet bekend.

