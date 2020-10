Twaalf locaties voor duizenden testen per dag. Kijk hier waar jij een coronatest kan doen

"We zouden meer testen kunnen afnemen. Maar als de capaciteit er niet is, dan heeft het weinig zin", aldus Swetlana Landbrug. De woordvoerder van GGD Gelderland-Midden legt uit dat de gezondheidsdiensten afhankelijk zijn van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK). Dat bepaalt bij welke laboratoria de afgenomen coronatesten worden onderzocht.

Coronateststraten in Gelderland

"In Gelderland-Zuid is het nu slechts zeer beperkt mogelijk om een afspraak voor een coronatest te maken. Dit is een landelijk probleem. De GGD heeft voldoende testcapaciteit, maar mag niet meer testen inplannen. Dit vanwege de beperkte capaciteit bij de laboratoria. Wij betreuren deze situatie." Deze tekst staat prominent op de coronapagina van de GGD Gelderland-Zuid. Ook de GGD Gelderland-Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland hebben een soortgelijke mededeling op hun site staan.

Meteen volle bak

Door nu alvast uit te breiden, willen de gezondheidsdiensten klaar zijn voor het moment dat laboratoria meer testen aankunnen. In Zutphen is de jongste teststraat van de provincie. Geen overbodige luxe, volgens Thomas Thasing. Als strategisch adviseur van de GGD Noord- en Oost -Gelderland zag hij dat die straat op dag één al meteen gevuld was met afspraken.

De teststraten in Nijmegen en Tiel zijn verhuisd naar de terreinen van twee ziekenhuizen. Linda de Heer, woordvoerder van GGD Gelderland-Zuid, legt uit dat de verhuizingen vooral te maken hebben met logistiek: "Op de vorige locatie in Tiel waren er bijvoorbeeld te weinig parkeermogelijkheden."

In Velp, Barneveld en Arnhem is een voorrangsregeling voor mensen die in het onderwijs of de zorg werken.

Nog meer teststraten

Ondertussen worden er swappers opgeleid, neemt een uitzendbureau de werving van medewerkers over en worden er nog nieuwe locaties gezocht in Rivierenland en de oostelijke Achterhoek. "Dit om de reistijd voor inwoners uit gemeenten als Groenlo, Winterswijk en Aalten te verkorten", legt Thasing namens GGD Noord- en Oost-Gelderland uit. Hij hoopt dat ze in een loop van oktober daar een locatie kunnen openen, maar houdt wel een slag om de arm: "Bepalende factor is echter de testcapaciteit die we door het LCDK krijgen toegewezen."

De GGD Gelderland-Zuid snapt wel dat mensen zich soms afvragen waarom ze niet meteen terecht kunnen: "Dan zien ze in een teststraat een unit leeg staan. Of ze vragen zich of waarom we niet eerder op de dag beginnen", zegt woordvoerder Linda de Heer.

In Gelderland voeren de drie GGD'en op dit moment zo'n 3000 tot 3500 coronatests per dag uit, maar dat getal zou met de helft meer kunnen zijn. "Binnenkort kunnen er in Tiel bijvoorbeeld 600 tests per dag afgenomen worden. Dat ligt nu rond de 150", aldus De Heer. " En het LCDK is druk bezig om de teststraten landelijk dekkend te maken."

Het is nog onduidelijk wanneer de laboratoria meer testen kunnen uitvoeren.