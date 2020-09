Ludieke actie tegen hardrijders in Varsselder

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Sinds het opknappen van de Hoofdstraat merken we dat de verkeersveiligheid niet zo optimaal is als we gehoopt hadden", zegt directeur Lianne ter Steeg van de school. "Er wordt regelmatig te hard gereden en de regels die binnen de schoolzone gelden worden lang niet altijd nageleefd."

Gevaarlijke situaties

Volgens Lars van Mulligen van Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten wordt er fors te hard gereden bij de school: "We hebben het over een zone waar je 30 kilometer per uur mag, maar waar regelmatig sneller dan 50 kilometer per uur wordt gereden."

Volgens Ter Steeg doen er zich op dagelijkse basis gevaarlijke situaties voor: "Incidenten waarvan we denken: 'Dat ging net goed'. Dus vandaar de oproep om dit serieus aan te pakken."

Partijen hopen op oplossing

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen kon wethouder Ria Ankersmit niet aanwezig zijn bij de actie. De partijen hopen op een oplossing vanuit de gemeente. "We willen graag dat de schoolzone nog duidelijker aangegeven gaat worden", aldus de directeur. "Vergaande maatregelen zouden kunnen zijn dat de straat een eenrichtingsweg wordt of zelfs alleen een weg voor bestemmingsverkeer."

Van Mulligen beseft dat verandering van de situatie niet eenvoudig is: "Er hangen natuurlijk verkeersbesluiten aan. Maar het is voor ons nu te druk en er is te veel sluipverkeer, dat voornamelijk de oorzaak is van het snelle verkeer."

Gemeente grijpt niet in

In een schriftelijk reactie laat de gemeente weten dat een verkeersmedewerker onlangs de locatie heeft bekeken. "Daarbij zijn geen bijzonderheden of onveilige situaties waargenomen", stelt de gemeente, die ook aangeeft dat uit verkeersonderzoek dat vorig jaar is gehouden bleek dat het merendeel zich aan de snelheid houdt op de Hoofdstraat.

"De schoolzone is al goed te herkennen aan het gekleurde straatmeubilair en markering in het straatwerk. De gemeten snelheden tijdens de verkeerstelling vorig jaar en het bezoek ter plaatse geven geen aanleiding tot extra maatregelen."