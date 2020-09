Plus in Wezep is helft winkelwagens kwijt: 'Breng ze alsjeblieft terug'

"We gebruiken de winkelwagens om onze klanten te tellen", legt assistent-bedrijfsleider Arnout Blaauw uit. "We mogen vanwege corona 130 klanten in onze winkel ontvangen, en we hebben dus normaal gesproken precies 130 winkelwagens."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Normaal gesproken, want de afgelopen weken zijn er veel karretjes verdwenen. "We missen er zo'n zestig, op dit moment", telt Blaauw. "Bijna de helft dus, en dat betekent dat we op dit moment ook ongeveer de helft minder mensen kunnen ontvangen. Als dit zo doorgaat, krijgen we rijen voor de deur."

200 euro per stuk

Zo ver is het nu niet, maar vervelend is het wel. "Die karretjes zijn van ons, niet van onze klanten. Maar omdat klanten ze mee naar huis nemen, moeten wij straks misschien zelfs nieuwe bestellen. Een duur grapje, want winkelwagens zijn 200 euro per stuk."

En dat terwijl de karretjes waarschijnlijk niet ver weg zijn. "Ons vermoeden is dat ze hier gewoon in de wijk staan", zegt Blaauw. Meerdere van zijn klanten bevestigen dat.

"Ik weet dat er mensen zijn die ze mee naar huis nemen", zegt een van hen. "Ik kan me nog voorstellen dat je dat doet om niet met de boodschappen te hoeven sjouwen, maar ik snap niet dat je zo'n wagentje dan niet weer even terugbrengt."

Winkelwagens in de wijk

Een klein rondje door de wijk bewijst het gelijk van Blaauw en zijn klanten. Drie winkelwagentjes staan in evenveel voortuinen, en een vrouw is net met een winkelwagen onderweg naar huis. "Dat doe ik altijd", zegt ze. "En als ik dan weer boodschappen ga doen, neem ik hem weer mee. Dat is wel zo makkelijk."

Tekst gaat verder onder de foto.

In verschillende tuinen staan winkelwagens. Foto: Omroep Gelderland

Ook een oudere man heeft standaard een winkelwagen in zijn tuin staan. "Ik woon één straat achter de supermarkt", legt hij uit. "Dan is het het gemakkelijkst om de boodschappen met de winkelwagen naar huis te brengen." Hij ziet het probleem dan ook niet. "Er staan er verder nog genoeg."

Blaauw hoopt dat mensen die de oproep op Facebook zien, zelf hun karretje komen terugbrengen, of hun buren aansporen dat te doen. "Ik heb geen tijd om zelf de wijk door te gaan, maar we gaan uit van het gezonde verstand van mensen. Hopelijk hebben we dan snel de wagens terug, en hoeven we geen nieuwe te kopen."