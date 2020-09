Natuur- en milieueducatie Liemers luidt noodklok

Volgende maand bespreken de gemeenteraden de meerjarenbegroting en de grote vraag is of er de komende jaren nog geld gaat naar de NME. De organisatie in de Liemers bestaat dit jaar 45 jaar, maar krijgt het financieel steeds moeilijker.

Duiven trok zich eerder al terug als subsidieverstrekker en nu lijkt het erop dat ook Doesburg geen geld meer uit wil geven aan de organisatie. Westervoort halveert de subsidie en in Zevenaar - de grootste subsidieverlener - bestuderen ze drie opties, waaronder ook stoppen of verzelfstandigen.

Plastic soep

Jaarlijks heeft NME Liemers ongeveer twee ton nodig. "Daar doen we alles van", vertelt coördinator Sandra Koen. "Daarvan betalen we ons pand in Zevenaar en enkele vaste krachten. Maar ook het lesmateriaal en de projecten op verschillende scholen."

Er zijn 30 vrijwilligers met veel kennis van natuur en milieu. Ze verzorgen onder meer de lessen op basisscholen en de buitenschoolse opvang. Ze houden natuurwandelingen en excursies, of geven een les over plastic soep.

"Die vrijwilligers zijn stuk voor stuk hele belangrijke krachten. En doordat we ook een paar vaste mensen hebben die zorgen voor de coördinatie, loopt het goed. Scholen zijn bij met onze lessen, maar het is geen kerntaak. Dat zou het misschien wel moeten worden, aangezien duurzaamheid zo'n belangrijk thema is", zegt Koen.

Ze hoopt dan ook dat scholen bij de gemeente het belang aangeven van natuur- en milieueducatie. In verschillende omliggende plaatsen is de NME al opgeheven, zoals in Doetinchem. "Wij bestaan 45 jaar en gaan graag nog heel lang door."

Multifunctioneel centrum

Koen trekt daarom ook nu al aan de bel: "In oktober worden de begrotingen gemaakt en daarom moeten we juist nu actie ondernemen en iedereen vertellen hoe belangrijk het is wat we doen. Bovendien willen we gaan uitbreiden en ons niet alleen meer op de jeugd richten. We willen een soort multifunctioneel centrum maken waar iedereen terechtkan. Zoals bij een kinderboerderij bijvoorbeeld."

Maar helemaal zonder extra bijdrage redden ze het niet. "Er is geen enkele NME in Nederland die het helemaal zonder subsidie doet. De gemeenteraden moeten alleen ook het belang zien voor de toekomst."

De komende maanden wordt er flink gelobbyd. "Al zijn we daar normaal niet zo goed in. De mensen van de NME zijn altijd heel bescheiden", lacht Sandra Koen.