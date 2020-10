Veel duurzaamheidsplannen, de vraag is hoe haalbaar ze zijn

Het totale aantal plannen om duurzame energie op te wekken ligt ver boven het doel dat in 2030 gehaald moet worden. Dat blijkt uit een eerste analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. In Gelderland hebben zes regio's concept-plannen uitgewerkt met ideeën over duurzame opwekking door bijvoorbeeld windmolens en zonneparken.

Vanavond heeft de gemeenteraad van Apeldoorn een groot deel van de avond ingepland om te praten over de concept-plannen van hun regio. Dit na een lange inspraaksessie twee weken geleden, waarbij veel burgers hun ongerustheid uitten.

Maar in heel Gelderland hebben zes regio's plannen gemaakt om te voldoen aan het klimaatakkoord. Als al die plannen worden gerealiseerd met zon- en windenergie, betekent het de bouw van honderden windmolens of duizenden hectares zonnevelden.

Landelijk moet vanuit het klimaatakkoord 35 therawattuur (TWH) duurzaam worden opgewekt. Nederland is in 30 regio's verdeeld. Binnen die regio's moeten gemeenten gezamenlijk een voorstel doen over bijvoorbeeld hoeveel energie ze op willen wekken. Uit alle voorstellen die er landelijk liggen, blijkt dat er plannen zijn waarmee meer zo'n 50 TWH kan worden opgewekt. Legt Jan Mathijssen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit in een toelichting.

Het PBL deed een eerste analyse van de conceptplannen die sinds juni openbaar zijn. Iets meer dan de helft van die plannen, 27 TWH, zit in de pijplijn of is inmiddels gerealiseerd. Het resterende deel zijn ambities, plannen waarbij een groot gedeelte nog maar de vraag is of die gerealiseerd kunnen worden.

Ook blijkt dat regio's een grote voorkeur voor kleinschalige plannen om duurzame energie op te wekken, terwijl het vanwege kosten vaak efficiënter is om grootschalig op één locatie duurzame stroom op te wekken.

Duurzame energie opwekken in natuurgebieden

Andere knelpunten zijn er ook zoals de capaciteit die beschikbaar is op het elektriciteitsnetwerk. Maar ook zijn er nog vragen vanuit regio's waar opwekking mogelijk is. "De vraag is: kom met helderheid vanuit Rijk en provincie wat kan in natuurnetwerken en N2000 gebieden." Dat constateert directeur Kristel Lammers van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën dat de regio's ondersteunt bij het maken van de plannen.

Het komend jaar moeten die plannen uitgewerkt worden tot de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. Gemeenten, de provincie en besturen van Waterschappen moeten daarover voor 1 juli volgend jaar beslissen.