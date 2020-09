Ouderen dagen in huis door kapotte lift: 'Zoveel treden kunnen wij niet op en af'

"Boodschappen doen, de post uit de bus halen of naar afspraken gaan, dat kan dan allemaal niet meer als je wat slechter ter been bent", vertelde een van de bewoners (81) van Nijenstede, naast woonzorgcentrukm Vreedenhoff, woensdag ten einde raad aan Omroep Gelderland.

"Onze flat is zes verdiepingen hoog. De jongste bewoner is 68 en de oudste ouder dan 90 jaar. Zoveel treden kunnen wij niet meer op en af", legde mijnheer Schut uit. Zijn partner (87) kon niet naar de dagbesteding maandag. "Het gebouw telt 24 appartementen en er is één lift in het gebouw."

Elke dag bellen

De flat was vroeger een aanleunflat, maar inmiddels zelfstandig. Wel is Innoforte, waar Vreedenhoff onder valt, nog beheerder. "Meerdere mensen hier hebben elke dag naar Vreedenhoff gebeld, maar er gebeurde niks", aldus Schut.

De zes verdiepingen hoge flat Nijenstede aan de Velperweg in Arnhem. Foto: Google Maps

Woordvoerster Jolanda Nijsen van Innoforte begrijpt dat het vervelend voor de bewoners is, maar legt uit dat wel al het mogelijke gedaan is. "De monteur die het vrijdag wilde oplossen, had een essentieel onderdeel niet op voorraad. Dat moest besteld worden en is dinsdag binnengekomen. Vandaag wordt het gerepareerd, maar daar zien de mensen niks van, want dat gebeurt in de liftschacht."

Volgens de woordvoerster zijn de bewoners vrijdag geïnformeerd dat ze Vreedenhoff mochten bellen voor belangrijke zaken, zoals medicijnen en dringende boodschappen, maar ook de krant uit de bus. "Maar we begrijpen de frustratie heel goed hoor", aldus Nijsen. "Het is natuurlijk heel vervelend."