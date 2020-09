Boer in bezwaar tegen boete voor actie

De trekkers vormden samen een vrijheidsboodschap:

Wieggers zet in zijn bezwaarschrift in op het in zijn ogen 'ongelijk handelen' van het Openbaar Ministerie. Hij verwijst naar een actie van hulpdiensten die met zwaailichten het zorgpersoneel in Tiel een hart onder de riem staken. "Daar was ook geen vergunning voor en dat wordt gedoogd", zegt de Mariënveldse boer. "Dat vind ik niet erg, maar dan moet je ook agrariërs niet beboeten die een nette actie doen." In aanloop naar 5 mei kwamen honderden trekkers samen op zijn erf om een vrijheidsteken uit te beelden. Wieggers geeft aan geen organisator te zijn, maar dat hij als deelnemer aan de actie meedeed en zijn land ter beschikking stelde.



Omdat Wieggers de noodverordening wegens de corona-uitbraak daarmee volgens het OM overtrad, was de agrariër bang dat hij een strafblad zou krijgen. "Dat is er nu in ieder geval vanaf", zegt Wieggers, doelend op het kabinetsbesluit. Wel overweegt hij tot de rechtbank door te procederen, mocht de boete van duizend euro niet van tafel gaan: "Om het geld maak ik me niet druk, dat hebben we zo bij elkaar. Het gaat mij vooral om het principe."