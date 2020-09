Peter Rovers nieuwe commercieel directeur Vitesse

Vitesse heeft Peter Rovers aangesteld als de nieuwe commercieel directeur. Hij volgt Olivier Smit op, die onlangs de Arnhemse club verliet. Rovers was in het verleden onder meer actief bij PSV en sportmarketingbureau Pro Sport.

De 56-jarige commercieel directeur start per 1 oktober en tekent een driejarig contract in Arnhem. Hij zal nu samen met algemeen directeur Pascal van Wijk en technisch directeur Johannes Spors de directie vormen.

Rovers heeft zin in zijn nieuwe baan. “Vitesse is een ambitieuze club die jaarlijks strijdt om Europees voetbal. Ik geloof in de potentie die ik zie bij Vitesse. In topsport gaat het om resultaat, zowel op als buiten het veld. Ik kijk er met enorm veel plezier naar uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de club. Van nature ben ik iemand die kansen ziet. Die kansen, in de breedste zin van het woord, willen we gezamenlijk benutten om de club vooruit te helpen.”

Algemeen directeur Pascal van Wijk over de aanstelling van Rovers: “Peter is een ervaren vakman. Hij weet hoe het is om in de voetbalwereld te werken. Peter heeft een duidelijke visie die aansluit op de groei waar we bij onze club naar streven. Met Peter aan boord hebben we ons directieteam op volle sterkte en richten we ons vizier op een succesvolle en duurzame toekomst van onze club.”