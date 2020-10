Maasdriel wil alsnog aan de slag met groot droomplan uiterwaarden

'We verwachten nu dat er zeker de komende tien jaar niets meer gaat gebeuren.” Dat zei een teleurgestelde wethouder Peter de Vries vorig jaar, toen duidelijk werd dat Den Haag een streep zette door rivierverruimende maatregelen. Daarmee kwam ook geen geld vrij voor toerisme en recreatie langs de Maas. Maar nu neemt de wethouder zelf dus het initiatief om het gebied langs de Maas aantrekkelijker te maken.

Luister hier naar een interview met de wethouder. De tekst gaat eronder verder

Oude en nieuwe ideeën

De plannen staan in het 'Masterplan Maas'. Aan het plan is al lang gewerkt, zo is er een lange lijst aan opties om het gebied mooier te maken. Zoals het opknappen van de zandmeren, een zandwinningsplas en het verplaatsen van de zandwinbedrijven. Ook staan natuurontwikkeling en versterken van dorpsfronten centraal. Een aantal projecten is al in gang gezet, anderen zijn nieuw. Met een puntensysteem wil de wethouder kijken welke plannen voorrang krijgen.

Een duur project

Aan het uitvoeren van alle projecten hangt een flinke prijskaart. Alleen al het verder uitvoeren van het plan kost geld. De financiering hoopt De Vries rond te krijgen door samen te werken met de zandwinbedrijven, de provincie Gelderland, de provincie Noord-Brabant en het Waterschap Rivierenland. Of dat gaat lukken blijft nog even spannend. Op donderdagavond praat de gemeenteraad over de plannen. De raad bepaalt dan of de wethouder verder kan.