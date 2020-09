Gelderland kreeg 1,3 miljard subsidie uit Europa

In de afgelopen zeven jaar kreeg Gelderland ruim 1,3 miljard euro aan subsidie uit Europa. 800 miljoen euro was voor projecten, de landbouw ontving 500 miljoen.

Dat liet de provincie Gelderland uitrekenen. Met de 800 miljoen werd bijgedragen aan bijna 4000 projecten. Veel geld ging naar de Wageningen Universiteit en de Radboud. Daardoor ontvingen die regio's ook het meeste geld.

De landbouwsubsidies zijn berekend van 2015 tot en met 2019. De subsidies liepen daar terug, in 2015 was dat nog 123 miljoen, in 2019 daalde tot 94 miljoen euro.

Per inwoner krijgt Gelderland 72 euro per jaar per inwoner, daarmee scoort het gemiddeld. Groningen staat bovenaan met 141 euro per inwoner en Friesland krijgt slechts 22 euro per inwoner.