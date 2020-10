Boswachter Ruben vindt dat er te rigoureus wordt gemaaid

De boswachter vindt dat er vaak veel te rigoureus wordt gemaaid. Door te vaak of te vroeg in het jaar te maaien zijn er nauwelijks bloemen. Daardoor kunnen de planten zich niet vermenigvuldigen en is er geen nectar voor insecten.

Om het bewustzijn bij bermbeheerders te vergroten, heeft Ruben een speciaal bord ontworpen. Hij roept op om de borden te planten op plekken waar te veel gemaaid wordt.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De maaimachine helemaal niet gebruiken is vaak niet verstandig. Dan krijgen slechts enkele plantensoorten de overhand. Zelfs in een van de meest kwetsbare natuurgebieden van ons land, het Korenburgerveen wordt gemaaid. "Als we dat niet doen dan veranderen de hooivelden rondom het hoogveen in bos", legt André Westendorp van Natuurmonumenten uit. "Om dat typische hooiland met zeldzame soorten te behouden is toch een zekere mate van beheer nodig."

In het natuurgebied bij Winterswijk slaat de maaimachine ook bewust stukken over. Zo kan een zeldzame plant als blauwe knoop toch zaden afzetten en is er voor de bijen ook in het najaar nog voldoende voedsel te vinden.