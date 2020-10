80 hectare voor zonnepanelen in één buurtschap: ondernemers ruiken kansen

Wie door Beemte Broekland (Apeldoorn) rijdt, ziet dat er volop gebouwd wordt. Solar Century stampt hier sinds vorige maand een 28 hectare groot zonneveld uit uit de grond. Het is een pilotproject, dat als leerschool voor toekomstige zonneparken in Apeldoorn moet dienen.

Gevoelig voor klinkende euro's

Buurtbewoners weten dan ook dat het niet bij de pilot blijft. Ze klagen over concurrenten BHM Solar en TPSolar. Die gaan langs de deuren, volgens hen om met dikke contracten ondernemers binnen te hengelen voor nog veel meer zonneweides. Boeren die krap bij kas zitten, zijn daar soms gevoelig voor.

Volgens de beide ondernemers gaan zij inderdaad langs de deuren, maar juist om het gesprek aan te gaan. Ze willen de buurt betrekken bij hun plannen.

Midden in het dorp

Twee landeigenaren zegden inmiddels toe met het jonge Utrechtse energiebedrijf BHM Solar in zee te willen gaan. Zij stellen hun land beschikbaar voor een zonneveld midden in het dorp Beemte (11 hectare) en voor een zonneveld langs de snelweg A50 (38 hectare, verdeeld over Apeldoorn en Epe).

De zonneweides in Beemte Broekland. kaart via gemeente Apeldoorn

'Niet alles is in kannen en kruiken'

Medeoprichter van BHM Solar Maarten de Vlugt: "Het belangrijkste is omwonenden zo vroeg mogelijk meenemen in je plannen. Het roept de meeste weerstand op bij mensen als zij zich gepasseerd voelen, als zij het idee hebben dat alles in kannen kruiken is."

De Vlugt vervolgt: "Wij benaderen hen met het nieuws dat er een idee is en dat we daarover in gesprek willen. Dat het niet vaststaat. We willen mensen laten zien dat we rekening houden met hun zorg. Verandering is eng, mensen vinden het eng als hun buurt verandert. Dat begrijp ik ook goed. Het zijn ingrijpende projecten."

'Aan de keukentafel'

Het Amsterdamse TPSolar heeft een soortgelijk verhaal. Ook vanuit dat bedrijf gaan mensen langs om met omwonenden 'aan de keukentafel te zitten' om zorgen weg te nemen en hen inspraak te geven: moeten de panelen iets hoger of lager, een haag eromheen misschien?

TPSolar sloot tegelijkertijd intentieovereenkomsten met zes landeigenaren. Het gaat om zo'n 30 hectare grond waar zonneweides moeten komen.

Raadsleden willen meer invloed

In de gemeente Apeldoorn zijn gebieden aangewezen waar energieondernemers mogen rondkijken naar geschikte locaties. Raadsleden lieten vorige week tijdens een vergadering doorschemeren dat zij het gevoel hebben dat het proces nu door hun vingers glipt, dat zij er geen invloed meer op hebben.

Zij willen daarom meer invloed op wat er op dit moment al speelt in bijvoorbeeld Beemte Broekland. Want zij moeten straks de knoop doorhakken over al die verschillende zonneparken.

Enorme opgave

De raad stelde begin dit jaar een doel: 250 hectare aan zonnepanelen in 2030. Dorpsbewoners in de gemeente zijn bang dat hun hele voor- en achtertuin straks veranderd in een zonnepark. Want de contracten voor al die verschillende projecten liggen al klaar, de raad hoeft er slechts nog een klap op te geven.

Raadsleden en het college op hun beurt zien 2030 snel dichterbij komen, terwijl die 250 hectare steeds zwaarder op hen zal gaan drukken. Binnenkort spreekt de gemeenteraad over wát zij kan doen om dit proces meer naar zich toe te trekken.

Spandoeken in Beemte Broekland tegen zonnepanelen. Foto: Omroep Gelderland

