'Verplicht mondkapjes dragen', zegt supermarktbaas in Elst

"Het is verplicht om een hulpmiddel in de supermarkt mee te nemen", zegt Hendrik Geertsma, filiaalmanager van de winkel. "Wij hebben gekozen voor de winkelwagen. De mandjes en de trolleys hebben we uit de winkel verwijderd."

Vanuit Den Haag is ook verplicht gesteld dat er maximaal één klant per 10 vierkante meter in de supermarkt aanwezig mag zijn.

Automatisch desinfectie-apparaat

Foto: Omroep Gelderland

De supermarkt in Elst heeft al iets extra's gedaan. Er staat een automatisch desinfectie-apparaat voor de boodschappenkarretjes en ook een voor de handen van de klanten.

Verder is er een speciaal looppad met hekken buiten voor scholieren. De filiaalmanager: "We hebben hier om de hoek een grote scholengemeenschap. Daardoor waren er in de tussenuurtjes soms honderd leerlingen die tegelijk naar binnen wilden. Om dat te reguleren hebben we samen met de school een scholierenzone gemaakt. Daardoor kunnen maximaal tien scholieren per keer in de winkel zijn. En dat werkt goed."

'Verplicht mondkapje maakt je bewust van het virus'

Toch wil Geertsma dat de overheid landelijk de mondkapjes in de supermarkten verplicht stelt. "Sinds de persconferentie van afgelopen maandag zie je meer mensen met mondkapjes in de winkel. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur. Ik denk dat het landelijk verplicht moet worden, want je bent je er dan meer bewust van dat het virus om je heen is. Ik ben zelf net terug van vakantie in Frankrijk. Daar heb ik constant een mondkapje gedragen. Je went er heel snel aan."