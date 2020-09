Theaters nog altijd in spanning, hoeveel gasten mogen er nou komen?

Mirjam Barendregt, directeur van theater Orpheus kon dinsdag nog 200 man toelaten bij een voorstelling van Sven Ratzke. "We hebben een ontheffing gekregen van de burgemeester, die voorzitter is van onze veiligheidsregio. Daar zijn we uiteraard dankbaar voor."

Maar het is afwachten of die toestemming er blijft. "Wij hopen later deze week meer te horen. Er zijn een hoop artiesten die willen optreden", vertelt Barendregt.

Tekst gaat verder na de video:

Een van die artiesten is dus Sven Ratzke, die dinsdagavond nog een volle zaal met publiek kon vermaken. "Gelukkig mag het nu nog, maar wij vragen ons ook van uur tot uur af wat we mogen. Hopelijk was dit niet de laatste voorlopig."

Zie ook: Theaters en bioscopen vragen Bruls om uitzondering op groepsgrootte