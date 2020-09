INTERVIEW | Voormalig Vitesse-manager Streuer: 'FC Twente is onvoorstelbaar'

Jan Streuer voor zijn huis in Arnhem waar ook hotel Molendal is gevestigd (foto Omroep Gelderland)

FC Twente straalt weer positivisme uit. De lach is terug in Enschede en het vertrouwen op een mooie toekomst is groter dan ooit. Jan Streuer uit Arnhem speelt als technisch directeur een belangrijke rol in de opmars. "Deze club mag nooit meer in de problemen komen."

Tijdens het gesprek valt Streuer even stil. Hij verontschuldigt zich, haalt de telefoon van zijn oor maar op de achtergrond is het geluid nog net hoorbaar. Hans van Breukelen meldt zich in stadion De Grolsch Veste en groet zijn voormalig ploeggenoot met veel enthousiasme. Het duo kent elkaar uit de begin jaren tachtig van FC Utrecht. Streuer voert een kort gesprekje met de voormalig doelman die in 1988 Europees kampioen werd en met PSV de Europa Cup 1 won.

"Je hebt het hier snel op de rails gekregen", complimenteert Van Breukelen. Streuer hoort het vaker de laatste tijd en vraagt dan vriendelijk: "Hans, wat kom jij hier nou doen?" De Utrechter lacht: "Mijn laatste presentatie geven in een stadion voor de nieuwe coronamaatregelen ingaan. Ja, het is een bizarre tijd." Streuer vraagt de interviewer om een paar minuten pauze en praat kort bij met 'De Breuk'. "Er gebeurt altijd wel wat. Dit werk is nooit saai", zegt hij nog snel.

Beenbreuk

De wieg van Jan Streuer stond in het Twentse Losser. "Als 6-jarig jochie zag ik Abe Lenstra spelen bij Sportclub Enschede", weet hij nog goed. In 1969 debuteerde Streuer zelf voor het grote FC Twente in het markante Diekman stadion om vervolgens nog uit te komen voor FC Groningen, MVV, FC Utrecht en ook KRC Harelbeke in België. Daar liep de linksbuiten in 1981 voor de derde keer in zijn carrière een beenbreuk op waarmee zijn loopbaan als speler voorbij was.

Succes met Vitesse

Als technisch baas bij Vitesse keerde Streuer in 2007 terug in de schijnwerpers. Daarvoor werkte hij al jaren als hoofdscout bij de Arnhemse club. Hij maakte succesvolle maar ook uiterst turbulente jaren mee bij Vitesse met Europees voetbal, financiële problemen, hoge klasseringen, dreigende degradatie en grote trainers als Ronald Koeman, Henk ten Cate en Aad de Mos. "Ik heb er nooit gespeeld, maar Vitesse geeft mij nog altijd een goed gevoel. Ik kom er graag en woon nog steeds in Arnhem. Bij die club is veel veranderd toen de mensen uit het Oostblok kwamen, maar het moest vanwege de financiën."

In 2007 werd Streuer directeur scouting bij Sjachtar Donetsk. Hij reisde de hele wereld over op zoek naar de juiste spelers voor de Oekraïnse club. De laatste jaren richtte de Tukker zich op een eigen sportmanagementbureau en genoot hij vooral van het goede leven. Totdat zijn voormalig baas bij Vitesse Paul van der Kraan plotseling belde om FC Twente nieuw leven in te blazen. De 69-jarige Streuer tekende bij zijn oude club voor één jaar. "Daarna zien we wel weer verder wat op mijn pad komt."

Winnen van Cruijff en Keizer

FC Twente is de club die hem na het hart ligt. "Ja hier is het voor mij in 1969 begonnen, vijftig jaar geleden dus. Ik was 18 jaar en kwam direct bij het eerste", vertelt Streuer. "We hadden een heel goed elftal dat in de top van Nederland speelde. Dick van Dijk was net naar Ajax gegaan en Henk Houwaart naar Club Brugge. Ze wonnen dat seizoen nog met 5-1 van het Ajax van Cruijff en Keizer. Je keek dus wel tegen die spelers op. Kick van der Vall en Eddy Achterberg lopen hier nog dagelijks rond. Ze zijn heel betrokken en dat maakt het allemaal bijzonder leuk."

FC Twente begin jaren zeventig, met Jan Streur derde van links op de achterste rij.

Gevoelskwestie

Streuer maakt een ontspannen indruk, ook al is hij bijna dag en nacht met FC Twente bezig. De keuze voor de club waar het dus allemaal begon, is een gevoelskwestie geweest. "Dat dit mijn eerste club was, heeft absoluut een rol gespeeld dat ik heb gezegd: 'dit moet ik gaan doen'. Ik had een relaxed leven met veel golfen en was nog makelaar. En toen kwam dit ineens voorbij. Ik heb er een dag over nagedacht en twee dagen later heb ik Ron Jans benaderd. Vervolgens hebben we snel een aardig elftal kunnen neerzetten, want er waren hier slechts zeven spelers met ook nog drie op dezelfde positie", lacht Streuer. "Nee, bij iedere andere club had ik waarschijnlijk nee gezegd."

Supportersclubs

De Arnhemmer geniet van de liefde van de fans voor FC Twente. "Als er geen corona was geweest, hadden er iedere thuiswedstrijd 30.000 toeschouwers gezeten. Het stadion zat dan stampvol. Maar de afgelopen weken zaten er nog bijna 20.000. Dat is bijna abnormaal. FC Twente is onvoorstelbaar, een geweldige club. Als je de beleving ziet bij de mensen en weet hoeveel supportersclubs hier in de regio zijn. Dat gaat tot in de Achterhoek toe. De afgelopen jaren is hier heel erg veel gebeurd met nog niet zo lang geleden zelfs degradatie. Maar dit is een club voor de subtop. Daar hoort FC Twente te spelen."

Twee creatieve middenvelders

"Wij mogen ook nooit meer in de problemen komen", doelt Streuer op de wankele financiële situatie en het sportieve verval. "Ik denk dat we een aardig elftal hebben staan dat dit seizoen in de middenmoot moet kunnen spelen. We willen nog twee creatieve middenvelders halen. Daar hebben we nog een paar dagen de tijd voor. Wat je merkt is dat iedereen in de club super gemotiveerd is. Er is maar één doel, we willen met FC Twente weer hogerop."

Streuer met Ron Jans bij de presentatie aan het begin van dit seizoen. Foto: ANP

Jans als motivator

Met Ron Jans als uithangbord heeft Twente momenteel de wind in de zeilen. De start is verrassend goed met zeven punten uit drie wedstrijden. In De Kuip pakten de Tukkers een punt. Streuer: "Jans is een uitstekende motivator. Hij heeft ervaring, is intelligent en een harde werker die kwaliteit levert. Daarnaast is hij een prettig persoon die hier goed valt. Hij kan het met iedereen goed vinden. Ook eigenwijs. Maar dat moet ook en is niet erg. Problemen zijn er altijd wel in een seizoen en je hoeft niet altijd dezelfde mening te hebben. Tot nu toe gaat het fantastisch."

Saneren

Waar Streuer Jans binnenhaalde, deed algemeen directeur Paul van der Kraan dat met Streuer. Het leek op een noodgreep want Twente polste aanvankelijk andere kandidaten voor de functie van technisch directeur. Het duo kent elkaar goed van Vitesse. "Hij is financieel heel sterk en als het gaat om het gezond maken van een club is hij de beste", meent Streuer. "Vaak houden ze niet van die mensen, maar hier was het wel nodig om keihard te saneren."

Voetbalmakelaars

Het werk van een technisch directeur is sinds zijn vertrek bij Vitesse flink veranderd, zo weet Streuer. "Er zijn veel meer voetbalmakelaars bijgekomen, iedereen kan dat werk nu doen. Je hebt er altijd mee te maken, dus ze zijn wel van belang en je moet ze serieus nemen. Er worden ontzettend veel spelers aangeboden, maar het allerbeste is nog altijd om spelers uit je eigen scouting te halen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Huurspelers

FC Twente probeert dat ook zo veel mogelijk te doen. Voorlopig is de mix van spelers uit de opleiding, huurlingen en de meer ervaren spelers een succesvolle. Streuer: "We hebben acht gehuurde spelers, maar die maken je vaak wel echt beter. Een voordeel is dat de club flink mee betaalt aan het salaris. Als ze het niet presteren, moeten ze weer een stap terug doen dus de goede spelers zijn echt wel super gemotiveerd. Ook zij willen hogerop."

Druk

"Iedereen is nu heel positief", merkt Streuer. "Maar als een elftal niet draait, is alles ineens niet meer goed. Het gaat in topsport altijd om de prestaties. Ik probeer relaxed te blijven. Als je druk voelt, is dat niet goed. Daar heb ik ook niet zo snel last van. Je probeert gewoon de goede dingen te doen voor de club. Als je druk ervaart, is het werk een stuk minder prettig en dat is niet meer wat ik wil."