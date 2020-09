Wanhoop bij asielzoekers door grote achterstanden bij IND

Een groep Iranese vluchtelingen in Wageningen voelt zich vergeten. Ze verblijven al twee jaar in Nederland, maar hebben nog niet eens een eerste gesprek gehad met de IND, vertellen ze. Normaal moeten asielzoekers binnen een half jaar weten of ze in Nederland mogen blijven of niet.

Een jonge vrouw uit Eritrea in het azc Bosrandweg in Wageningen pleegde een paar weken geleden zelfmoord, omdat het lange wachten haar te veel werd, vertelt de 22-jarige Ebtesam die de vrouw goed kende. In haar hand houdt ze een foto van de overleden lotgenote. Who is the next victim?, staat ernaast.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan de zelfmoord niet bevestigen. "Ik weet dat er een incident is geweest, maar wat precies kan ik om privacyredenen niet zeggen", vertelt een woordvoerder.

Hij voegt eraan toe dat het volgens de IND in ieder geval niks te maken had met de lange wachttijden en vindt het kwalijk dat dit voorbeeld wordt aangehaald. "Iedereen tast nog in het duister over de aanleiding."

'Not our priority'

In totaal zouden enkele tientallen Iraniërs al twee jaar of langer op behandeling van hun asielaanvraag wachten, vertelt Reza, een man die zelf ook tot die groep behoort. Ze verblijven het laatste jaar in de zogenoemde procesopvanglocatie (POL) in Wageningen.

Maar die locatie is helemaal niet ingericht voor langdurig verblijf. "Ik heb hier geen privacy, hier zijn geen faciliteiten en ik mag niet eens naar Nederlandse les", vertelt hij in het Engels.

Ze voelen zich ongelijk behandeld ten opzichte van andere vluchtelingen. Mensen uit Syrië of Turkije zien ze later aankomen en eerder vertrekken. Maar de groep Iraniërs komt steeds niet verder.

"Je bent niet onze prioriteit is wat ze ons vertellen", zegt Reza. "Is dit gerechtigheid?", vraagt hij zich af. "Hoe kan het dat mensen die later komen sneller verhoord kunnen worden?"

Voor eind van het jaar duidelijkheid

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat weten dat het inderdaad kan zijn dat mensen die later binnenkomen, eerder vertrekken. Dat heeft te maken met de enorme achterstanden bij de dienst.

In april kampte de IND met 15.000 achterstallige asielaanvragen. Om die achterstand weg te werken, is er een speciale taskforce opgezet die alle achterstallige asielaanvragen van voor 1 april 2020 behandelt. Nieuwe asielaanvragen, gaan direct via de normale procedure.

"Door deze knip kan het zijn dat mensen die later binnenkomen, eerder worden opgeroepen voor een gehoor dan mensen die onder de taskforce vallen", laat een woordvoerder weten. "We begrijpen dat dit frustrerend kan zijn voor mensen die al lang wachten. Tegelijk is deze aanpak volgens de IND de manier om te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk kan worden geholpen."

De afgelopen zeven maanden heeft de IND 4.000 achterstallige asielaanvragen behandeld. De dienst wil nog voor het einde van dit jaar de rest - 11.000 achterstallige asielaanvragen - afhandelen. Dan zal dus ook de groep Iraniërs in Wageningen duidelijkheid moeten krijgen, al geloven ze zelf niet dat de IND die belofte kan waarmaken.

Problemen met verblijfsvergunning

De problemen houden echter niet op bij de azc's. Ook vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning van vijf jaar hebben problemen. Zoals Anwar Manlasadoon uit Arnhem.

Door de achterstanden bij de IND weet hij niet of zijn vergunning verlengd wordt of niet, wat leidt tot problemen met bijvoorbeeld de aanvraag van studiefinanciering. Hij heeft alleen een brief van de IND gekregen waarin staat dat hij in Nederland mag blijven totdat er een beslissing is genomen.



