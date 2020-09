LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 29 september

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 29 september

18:10 - Streep door kermis in Terborg

De kermis in Terborg, die dit weekend zou plaatsvinden, gaat toch niet door. De aangescherpte maatregelen van het kabinet heeft de organisatie en de gemeente doen besloten om een streep door het evenement te zetten.

"Dit is natuurlijk jammer voor de organisatie van de kermis en de inwoners van Terborg", stelt burgemeester Otwin van Dijk. "Maar het is op dit moment, met de toename van het aantal besmettingen, niet verantwoord een dergelijk evenement door te laten gaan."

Hij heeft nog een duidelijke boodschap voor zijn inwoners: "We moeten de komende weken met z’n allen weer even de schouders eronder zetten om het coronavirus een halt toe te roepen."

18:09 - De nieuwe coronamaatregelen zijn ingegaan...

16:36 - Bioscopen en theaters dag langer met oude openingstijden

Bioscopen en theaters in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kunnen hun actuele programmering in die regio nog een dag doorzetten, tot woensdagavond 18.00 uur.

Dat biedt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid de mogelijkheid om in de tussentijd te inventariseren welke gebouwen in de regio van groot regionaal belang zijn en mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing op de bepaling dat in een ruimte binnen maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.

16:02 - Aantal overleden zorgmedewerkers opgelopen

Zeker één persoon die in de zorg werkt, is in de tweede helft van september overleden aan het coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal overleden zorgmedewerkers op 14. Daarnaast is mogelijk een tweede zorgmedewerker overleden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zoekt nog uit waar en hoe ze besmet zijn geraakt, en of ze al gezondheidsklachten hadden.

Het zijn de eerste sterfgevallen in de zorg in een paar maanden tijd. Het jongste slachtoffer was 40 jaar oud, het oudste 69. Het aantal positief geteste zorgmedewerkers steeg in de afgelopen week met 1751. De week ervoor ontving het RIVM 1166 meldingen over positieve tests van artsen, verpleegkundigen, thuiszorgers en anderen in de zorg.

Sinds het begin van de uitbraak hebben zeker 23.007 mensen die in de zorg werken het coronavirus opgelopen. Van hen zijn 554 opgenomen in een ziekenhuis, 7 meer dan vorige week. Zorgmedewerkers krijgen sinds kort voorrang bij tests en bij de uitslagen. Dat moet voorkomen dat ze tijdelijk niet kunnen werken.

15:20 - Flinke toename in Gelderse cijfers

In onze provincie zijn de afgelopen week 1657 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is een enorme toename ten opzichte van vorige week, toen nog 1040 nieuwe gevallen werden gemeld.

14:30 - Theaters en bioscopen vragen om uitzondering op groepsgrootte

De veiligheidsregio's kunnen uitzonderingen maken op de verplichte groepsgrootte van 30 personen in één ruimte, meldde het kabinet maandag. En dus vragen theaters en bioscopen dinsdag om die uitzonderingen. "Dat kan voor zalen van groot cultureel belang en wij vinden van onszelf dat we dat zijn natuurlijk”, zegt directeur Charles Droste van schouwburg Amphion in Doetinchem.

14:18 - Marechaussee waarschuwt Duitsers in Winterswijk

De Koninklijke Marechaussee gaat zaterdag langs de grens bij Winterswijk Duitse bezoekers wijze op de aangescherpte coronamaatregelen in Nederland.

Duitsland viert zaterdag de Dag van de Duitse Eenheid. Alle winkels zijn daar dan gesloten. Rond dergelijke Duitse feestdagen is het in Nederlandse grensplaatsen altijd heel druk met Duitse bezoekers. Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk wil dat nu voorkomen.

Foto: ANP

13:38 - 'Verwarring over coronamaatregelen zorgt voor urgentie'

Het is helemaal niet zo erg dat er opnieuw verwarring is over coronamaatregelen die maandagavond zijn aangekondigd. Doordat er verwarring is over welke maatregelen nu op landelijk en regionaal niveau gaan gelden, praten mensen er veel over en dat vergroot het gevoel van urgentie. "De aanpak is misschien niet optimaal, maar iedereen snapt nu wel weer dat het noodzakelijk is dat er maatregelen genomen worden", zegt Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep, een communicatie-adviesbureau voor bestuurders en overheid.

Volgens Stamsnijder is de bestrijding van de coronacrisis "te complex" om dat allemaal "in een praatje van een half uur" uit te leggen. "Iedereen wil zijn eigen boodschap op maat horen. Maar dat gaat natuurlijk niet, je kunt niet 17 miljoen mensen tegelijk tevreden stellen. En daarbij zijn Nederlanders eigenwijs, ze kiezen toch weer hun eigen invulling. Daarom geef ik het kabinet het voordeel van de twijfel."

12:28 - Het belangrijkste nieuws:

In onze provincie zijn de afgelopen week 1657 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

Meer mensen zijn ongerust over corona, meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland

Om 18.00 uur zijn de nieuwe coronamaatregelen ingegaan.

12:25 - In déze winkel moet een mondkapje op

Mondkapjes op in winkels, klinkt het advies uit Den Haag. Deze winkel in Zutphen luistert er naar.

 

12:04 - Toch geen bezoekers bij razziaherdenking Putten

De gemeente Putten heeft besloten om toch geen bezoekers toe bij de razziaherdenking van komende vrijdag. Er komt wel een live-uitzending. 80 belangstellenden hadden zich aangemeld om de herdenking op anderhalve meter afstand bij te wonen.

De drukbezochte herdenking in 2014. Foto: ANP

11:11 - Veiligheidsregio's: nog geen idee over groepsgrootte

De regels voor groepsgrootte worden weer aangepast als gevolg van de opleving van het coronavirus, maar veiligheidsregio's mogen uitzonderingen maken voor 'zalen met een groot cultureel belang', zo stelde premier Rutte gisteren tijdens de persconferentie. Wat dat precies betekent, weten de veiligheidsregio's echter zelf ook nog niet. "Het operationeel team vergadert daar vandaag nog over", laat woordvoerster Annemarie Koops van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid weten. Ook Veiligheidsregio Midden-Gelderland zegt nog geen idee te hebben.

11:10 - Cultuursector vreest groot probleem na nieuwe maatregelen

Theaters, bioscopen en concertpodia hebben een groot probleem als ook voor hen geldt dat maximaal dertig personen tegelijkertijd de zaal in mogen. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) heeft dinsdagochtend een brief geschreven aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Hierin vragen ze dringend om een vrijstelling voor alle zalen die een goed coronaprotocol hebben.

Tijdens de persconferentie maandagavond werd gemeld dat 'zalen van cultureel belang' meer dan dertig mensen mogen blijven ontvangen. Maar dat roept vragen op. "Dit alles doet vermoeden dat het de bedoeling van het Rijk is dat de Veiligheidsregio's gaan bepalen wat panden van (groot) cultureel belang zijn om hen ontheffing te kunnen verlenen. Indien u dat anders ziet horen we dat graag", aldus de VSCD.

Mocht het inderdaad zo zijn dat de Veiligheidsregio's dat gaan bepalen dan is er "een groot en acuut probleem". "Vanavond verwachten de 335 podia en196 bioscopen en filmtheaters die ons land rijk is, hun gasten die reeds een kaartje hebben gekocht voor de voorstelling. Het is zaak om vandaag voor 18.00 uur duidelijkheid te hebben of er sprake is van een uitzondering of niet."

11:06 - '49% is verontrust over corona'

De verontrusting over het coronavirus neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. In juni gaf 43 procent van de mensen die een online vragenlijst invulden, aan zich zorgen te maken over het virus. In september steeg dat percentage naar 49 procent. In totaal vulden 2200 mensen de vragenlijst in.

De vrees voor een tweede coronagolf veroorzaakt de meeste onrust. Ook mensen die zich niet houden aan de anderhalve meter afstand, veroorzaken bezorgdheid bij anderen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat steeds meer mensen moeite hebben om afstand te houden. Deze maand lukte het 46 procent van de respondenten zich eraan te houden. In maart was dat percentage nog 74 procent.

Twee derde van de mensen vindt dat er voldoende maatregelen worden getroffen. Zeventien procent vindt meer regels nodig. Eerder ging het nog om 8 procent.

10:26 - Reactie NEC-directeur Wilco van Schaik

Luister hieronder naar de reactie van NEC-directeur Wilco van Schaik op de maandag aangekondigde maatregelen.



omroepGLD · NEC Directeur Wilco Van Schaik



10:01 - HEMA: klanten zonder mondkapje welkom

HEMA weigert klanten zonder mondkapje niet. Dat laat de winkelketen dinsdagochtend weten. Het kabinet geeft in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven het advies om een mondkapje te dragen in winkels. Dat is geen verplichting, aldus premier Mark Rutte tijdens de persconferentie. HEMA zegt klanten zonder mondkapje nog gewoon toe te laten.

Foto: ANP

09:20 - Het belangrijkste nieuws:

Vandaag om 18.00 uur gaan de nieuwe coronamaatregelen in.

Sportkantines gaan eerder dicht en dat vinden sportclubs maar niks.

Ook de horeca zit met de handen in het haar nu de kroegen om 22.00 uur dicht moeten.

09:18 - Internisten: patiënten minder ziek en korter in ziekenhuis

Patiënten die nu besmet zijn met corona lijken een minder ernstig ziektebeloop te hebben dan patiënten bij de eerste golf. Dat meldt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) op basis van een inventarisatie bij 180 patiënten, verspreid over negen ziekenhuizen.

"Patiënten opgenomen op de verpleegafdeling in het ziekenhuis lijken momenteel minder ziek te worden, de ligduur is met een derde afgenomen, en het percentage patiënten dat alsnog naar de ic moet worden verplaatst lijkt meer dan gehalveerd te zijn", aldus de organisatie. De NIV benadrukt wel dat in individuele gevallen de gevolgen van corona onverminderd groot kunnen zijn voor patiënten.

Dat mensen nu minder ziek lijken, komt voor een deel doordat tijdens de eerste golf vooral ouderen besmet waren geraakt.

08:20 - 6,5 miljoen kijkers naar persconferentie

De corona-persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft maandag met tegen de 6,5 miljoen kijkers bijna twee keer zoveel mensen getrokken als de vorige, anderhalve week geleden. Toen stemden 3,6 miljoen mensen af op het praatje over de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Foto: ANP

08:03 - Aantal coronadoden passeert 1 miljoen

Het aantal mensen dat wereldwijd is overleden als gevolg van het coronavirus, is de grens van een miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in het Amerikaanse Baltimore. Het virus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich vervolgens over de wereld. Eind juni waren een half miljoen mensen gestorven door Covid-19 en medio augustus driekwart miljoen.

07:43 - Woede maar ook realiteitsbesef bij NEC

NEC-directeur Wilco van Schaik voelde maandag eerst "ongeloof en woede" toen hij hoorde van het kabinetsbesluit om geen publiek meer toe te laten bij wedstrijden. De clubs kreeg daar rond 17.00 uur bericht over.

"Dit komt wel binnen, want het kwam volledig onverwacht. We hadden zo hard gewerkt om het stadion coronaproof te maken, we hadden het perfect voor elkaar. Het stadion was een van de plekken waar anderhalve meter afstand houden geen probleem was." De NEC-directeur geeft complimenten aan de supporters.

Later kwam het besef dat voetbalclubs niet buiten de maatschappij staan. Toch denkt Van Schaik dat het fout gaat als het verbod langer duurt dan de huidige drie weken. "Het gaat om overleven voor bedrijven. Acht tot tien clubs gaan het lastig krijgen, of gaan zelfs failliet. Ook NEC gaat het lastig krijgen."

Wilco van Schaik. Foto: Omroep Gelderland

07:16 - Het belangrijkste nieuws: