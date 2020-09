Prijzen vallen in armen van Gelderse vrouwen

De Gouden Griffel is de prijs voor het best geschreven kinderboek van 2020. Bette Westra kreeg die prijs voor het boek 'Uit elkaar'. Het is overigens niet de eerste keer dat zij de Gouden Griffel won, want die kreeg ze in 2015 ook al voor haar boek 'Doodgewoon'.

Yvonne Jagtenberg kreeg het Gouden Penseel. Dat is de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek van 2020. Ze maakten de tekeningen bij het verhaal 'Hup Herman!' dat ook door haar geschreven is. Vorig jaar won Jagtenberg ook al het Gouden Penseel, toen voor het boek 'Mijn wonderlijke oom'.