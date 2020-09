Studenten willen duidelijkheid over 'ongepast handelen' van decaan

Studenten van de Radboud Universiteit eisen middels een petitie duidelijkheid over het 'ongepaste handelen' van een hoogleraar op de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Afgelopen zomer kwam het nieuws naar buiten dat de beoogde decaan Paul Bakker niet meer terug mag komen vanwege zijn gedrag. Wat er precies plaatsvond, is nog steeds niet duidelijk.

Hoogleraar Bakker is dit semester niet meer fysiek aanwezig op de Radboud Universiteit, zo meldde de school eerder deze maand. Uit extern onderzoek blijkt dat 'meerdere signalen uit meerdere bronnen' stellen dat hij ongepast heeft gehandeld. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend. Betrokkenen willen anoniem blijven en weigeren publieke verklaringen af te leggen. Nu is er een groep studenten die toch meer wil weten.

"Het nieuws over de misstanden heeft ons erg geraakt. We zijn een kleine en hechte faculteit. Zo’n bericht komt dan hard aan", begint Max Receveur, student aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deze week startte hij met schoolgenoot Annabel Dirkzwager een petitie, waarmee ze pleiten voor meer transparantie. Het stuk is inmiddels bijna 90 keer ondertekend.

"Dit soort zaken moeten we anno 2020 collectief bespreken, zodat ook studenten hier hun zegje over kunnen doen. Nu lijkt het erop dat de universiteit de informatiekraan zo dicht mogelijk houdt onder het mom van privacy. Wat ons betreft is het mogelijk om meer informatie te verstrekken, zonder die grens te overschrijden."

'Meer openheid wordt lastig'

De studenten vrezen dat Bakker in februari 2021 weer werkzaam zal zijn op de faculteit. "Het feit dat hij terug lijkt te keren zonder dat er enige informatie is verstrekt, baart ons zorgen", stelt Receveur.

De Radboud kan nog niet bevestigen of de hoogleraar volgend jaar weer welkom is. "We weten nog niet of en op welke manier hij terugkomt", reageert een woordvoerder. Verder meldt de universiteit dat de twee studenten zijn uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur. "Maar het wordt lastig om hen meer openheid te bieden. Er heeft een vertrouwelijk onderzoek plaatsgevonden. We hebben met de betrokkenen afgesproken dat ze strikt anoniem blijven."

De universiteit is van plan is om binnen de faculteit met zowel studenten als docenten een uitgebreid dialoog aan te gaan over fatsoenlijke omgangsnormen. "De veiligheid van studenten vinden wij natuurlijk heel belangrijk. We zullen er dan ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat zij met een gerust hart naar school kunnen."

