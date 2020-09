Dolfinarium moet vernieuwen, maar het geld is op

Het Dolfinarium in Harderwijk zorgt goed voor de dieren, maar op een aantal dierenverblijven is nog wel wat aan te merken. En 'clownesk' gedrag van zeeleeuwen of kinderen op de foto laten gaan met een dolfijn is niet meer van deze tijd. Dat concludeert de visitatiecommissie Dierentuinen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De commissie bezocht het Dolfinarium op verzoek van minister Carola Schouten van Natuur. Het rapport van de commissie is deze week naar buiten gebracht door de Partij voor de Dieren (PvdD), omdat de Tweede Kamer deze week met natuurminister Schouten debatteert over dierenwelzijn.

'De maat is vol'

De PvdD zal opnieuw pleiten voor sluiting van het Dolfinarium. "De maat is nu echt vol. Er is te veel structureel mis met het Dolfinarium", aldus de partij.

Het Dolfinarium zegt wel te willen vernieuwen, maar er is geen geld meer. Volgens de commissie hebben de Californische zeeleeuwen geen buitenverblijf. Het bassin van de Steller zeeleeuwen is te klein en te ondiep. Een deel van de dolfijnen heeft een prima verblijf, maar een ander deel van de dolfijnen zwemt achter de schermen in een bassin zonder daglicht.

De presentaties die het Dolfinarium met de dieren geeft passen niet bij de huidige inzichten over moderne dierentuinen. Kinderen op de foto zetten met een dolfijn of een zeeleeuw is gevaarlijk. "Een zeezoogdier is geen knuffeldier", aldus de commissie.

Zwaar getroffen

Het Dolfinarium wijst op de nieuwe educatieve dolfijnenvoorstelling Oceanica, die net in première is gegaan. "Ons beleid is sinds 2017 om meer aan educatie te doen. Daarover zijn afspraken gemaakt met het ministerie."

Maar het park moet andere grote investeringen voorlopig uitstellen. Het park is zwaar getroffen door de coronacrisis. Er is al veel bezuinigd, maar er moet meer gebeuren om het hoofd boven water te houden. Het Dolfinarium gaat binnenkort met het ministerie praten.

