Hond Mitch, de angst van elke stroper, is niet meer

Voor wie het verhaal van zijn hondje niet kent, legt Roeland van het graag nog even uit. Mitch werd in 2017 door zijn jarige dierenkliniek gekocht en gedoneerd aan een stichting die strijdt tegen stropers in Afrika. Het beestje had een professionele opleiding genoten en kon als eerste hond in de wereld ivoor opsporen.

Het oorspronkelijke idee was om Mitch in te zetten op luchthavens, maar toen dat niet nodig was werd hij naar Afrika gestuurd om goed werk te verrichten. "En dat heeft Mitch gedaan", vertelt de trotse dierenarts.

Bekijk een reportage uit 2017. De tekst gaat daaronder verder.

Het dier kwam terecht in Mali, waar hij samen met compagnon Bobby er 'eigenpotig' voor zorgde dat er gedurende hun aanwezigheid geen enkele zeldzame woestijnolifant werd gestroopt. "Stropers zijn niet bang voor wapens of drones, maar voor de honden waren ze echt bang."

Binnen 30 seconden beet

Roeland legt uit hoe dat komt: "Als olifanten worden gestroopt, gaan de slagtanden er meteen van af. Omdat het iedereen te heet onder de voeten is om daar mee te reizen, worden de slagtanden vaak begraven. Als er dan een ranger of iemand van de politie of het leger komt, moest die op zoek naar de slagtanden en wie het had gedaan."

En Mitch had daar een neusje voor. "Hij had binnen 30 seconden de verstopplek van de slagtanden te pakken. En als er dan ook vingerafdrukken op zaten, kon je de zaak echt rond maken en konden mensen daadwerkelijk voor de rechter komen."



Mitch in actie. Foto: Mitch' Mission for Chengeta (Facebook)

Omdat de stroperij in Mali opdroogde, vloog Mitch door naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar hielp hij het Wereld Natuur Fonds in hun strijd om schubdieren te beschermen tegen stropers. "En ook dat kon Mitch als de beste."

Opgesloten in een park

Maar toen gebeurde het. Mitch werd ziek door een bacterie. "En dat in de middle of nowhere en ook nog in de coronalockdown. We wilden Mitch heel graag zo snel mogelijk naar Nederland halen om hem de best mogelijke medische zorg te geven, maar dat kon niet. Hij mocht niet meer vervoerd worden en zat opgesloten in het park waar hij op dat moment was."

Een Duitse dierenarts ontfermde zich over de bijzondere cockerspaniël, maar had volgens Roeland niet genoeg medicijnen en materialen om de hond te helpen. "Uiteindelijk lukte het toen hij zieker en zieker werd om hem naar Europa te krijgen."

Via Parijs kwam hij in Nederland terecht. "Alle grote veterinaire specialisten hebben er alles aan gedaan om hem erdoor te krijgen. Maar de ziekte waar hij aan leed had hem ondertussen zo uitgeput en zijn immuunsysteem aangetast", vertelt hij bedroefd. Mitch overleed vorige week toen hij nog maar 4 jaar oud was.

In de hondenhemel

Roeland koos ervoor om de hond niet meer te bezoeken. "Ik ken Mitch als dat hele vrolijke, lieve, springende ding. Ik ben dierenarts en ik zie natuurlijk heel veel dieren in een deplorabele toestand. Maar Mitch is dan ook een beetje je eigen hond. Het klinkt misschien raar, maar als dierenarts is het voor mij heel moeilijk om je eigen dieren te behandelen. Ik wist dat hij in handen was van de allerbeste collega's."

De tekst gaat verder onder de foto:



Foto: Mitch' Mission for Chengeta (Facebook)

Nu Mitch er niet meer is, gaat het werk volgens de dierenarts gewoon door. Zijn maatje Bobby is er nog en er is een nieuwe hond in opleiding. "Mitch zijn we helaas kwijt, maar hij heeft wel laten zien dat honden kunnen helpen bij het opsporen van stropers. Hij mag nu hopelijk spelen in de grote hondenhemel. Dat heeft hij meer dan verdiend."

Luister naar het gesprek met dierenarts Roeland Wessels op Radio Gelderland: