Pretpark of dierentuin bezoeken wordt door nieuwe maatregelen niet heel anders

Wel worden de teugels iets strakker aangetrokken in restaurants van de dierentuin. Minder mensen kunnen tegelijk een kopje koffie drinken of een hapje eten. "Met name het aantal mensen dat je binnen mag hebben en de afstand onderling, daar zullen we de komende tijd nog strenger op moeten gaan handhaven."

Zakelijke markt

Om ervoor te zorgen dat het in de dierentuin niet te druk wordt werkt het park al een paar maanden met een reserveringssysteem. "Elke dag hebben we een maximaal aantal mensen, wat nog niet de helft is van wat er normaal binnen zou komen. Ook werken we al met tijdsloten, waarbij mensen een tijdstip reserveren. Zodat je bezoekers spreidt over de dag."

Waar de dagjesmensen vanaf morgen waarschijnlijk weinig gaan merken van de nieuwste maatregelen, wordt het bij het congrescentrum - ook onderdeel van de dierentuin - waarschijnlijk de komende tijd nog rustiger dan het al was. Samenkomen voor een vergadering of training kan door de nieuwe regels nog maar met maximaal dertig personen in een ruimte.

"Hoe vervelend het ook is, we begrijpen dat er een landelijk belang is en dat we ons daar helaas even onderschikt aan moeten maken", aldus Lukkenaar.