Kom voorlezen, muziek maken of bijvoorbeeld wandelen met mensen met dementie

Vind je het leuk om als vrijwilliger bij mensen met dementie te werken?

Het Biesemhuis aan de Grote Biesem in Doesburg een woonvoorziening voor ouderen met verschillende vormen van dementie is op zoek naar vrijwilligers.

Onze bewoners hebben een eigen appartement en kunnen samenkomen in 1 van de Woonkamers ook kunnen ze overdags de dagbestedingsruimte bezoeken.

Als vrijwilliger help je mee om het wonen in het Biesemhuis nog plezieriger te maken. Dit kan overdags maar ook savonds of in het weekend. Dagdeel en frequentie in overleg.

Wat is er allemaal mogelijk:

Helpen tijdens activiteiten

Vindt u het leuk om een handje te helpen tijdens de activiteiten van de bewoners op de dagbesteding..Gezelligheid en samen praten staat voorop.

Koffie moment

Overdags, savonds of in het weekend samen met de bewoners in de huiskamer een kopje koffie drinken en eventueel een spelletje doen.

Krant voorlezen

Onder het genot van een kopje koffie of thee lees je het belangrijkste nieuws voor en bespreek je het nieuws met de bewoner.

Wandelen

Wandelen, lekker buiten zijn; zodra het weer dat toelaat.Onze bewoners genieten er enorm van maar zijn daarin afhankelijk van iemand die hen daarin begeleidt.

Muziek

Kunt u een instrument bespelen of goed zingen (individueel of in groepsverband) en vind u het leuk om dit eens een keer of zelfs met enige regelmaat bij ons te laten horen. Onze bewoners houden erg van muziek.

Wellicht heeft u een heel andere hobby of vaardigheid waarvan u denkt dat onze bewoners daar ook van zouden kunnen genieten. Laat het ons weten.