'Fietsburgemeester' Tjallingii wil topdrukte op 'zijn' Posbank aanpakken

Het is elk weekend weer raak: wandelaars, fietsers, motoren en auto's die in polonaise de Posbank opgaan. Dat kan zo niet langer, vindt de gemeente Rheden. Arnhemmer Maarten Tjallingii is gevraagd mee te denken over een oplossing voor de drukte in het natuurgebied.

We kennen Tjallingii (42) vooral als voormalig profwielrenner, die tijdens de Ronde van Italië in 2016 nog de bergtrui pakte door als eerste de Posbank op te fietsen. Sinds kort gaat hij door het leven als 'fietsburgemeester' van de regio Arnhem-Nijmegen. In die hoedanigheid stond hij maandagochtend weer even op de Posbank.

Het gesprek met burgemeester Carol van Eert en wethouder Roland Haverkamp moeten we volgens Tjallingii vooral zien als een brainstormsessie. "Voor de gemeente is het belangrijk dat ze beleid opstellen waar de omgeving ook achter staat. Daarom wordt naar zoveel mogelijk verschillende partijen geluisterd."

Topdrukte in coronatijd

In het nieuwe plan wordt onder meer afgesproken welk deel van de Veluwe openbaar toegankelijk is, wat een recreatief gebied wordt en waar de natuur voorrang krijgt. De nood voor zo'n plan is hoog, merkt Tjallingii. "De drukte is al jaren een groeiend probleem, maar door corona nog erger geworden. En de verwachting is niet dat het de komende jaren minder wordt."

Zie ook: Extra surveillance op Posbank na extreme drukte

Als fietsburgemeester heeft de Arnhemmer uiteraard oog voor de rol van tweewielers op de heideheuvels. Daarbij gaat het om mensen op een racefiets, maar ook op een e-bike of gewone fiets. Wie in het weekend een rondje over de Posbank loopt, ziet ze aan alle kanten voorbijvliegen.

Eenrichtingsverkeer

De oud-prof ziet graag dat verkeersstromen met dezelfde snelheid worden gebundeld. Zo kunnen e-bikes en racefietsen volgens hem prima op de gewone weg rijden, als daar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt.

"Maar als ze van twee kanten komen, heb je weer een probleem. Dus moet je sommige routes misschien eenrichting maken. Op andere stukken kun je je afvragen of verkeer überhaupt noodzakelijk is. Moeten we de Schietbergseweg wel openhouden voor auto's? Of moet de weg misschien zelfs dicht voor fietsers? Of moet je juist wandelpaden tactischer aanleggen, zodat wandelaars via een andere weg boven komen?"

Tjallingii brainstormt er niet alleen met de gemeente Rheden over, hij doet ook een beroep op een 'groot netwerk aan fietsburgemeesters van over de hele wereld'. Er zijn er volgens hem nu 105, die elke laatste vrijdag van de maand digitaal samenkomen. "Als ik mijn casus daar voorleg, krijg ik allemaal vragen van mensen die al ervaring hebben met zo'n natuurgebied met veel belanghebbenden. Dat is heel interessant. Want alleen weet je veel, maar samen weet je meer."

Het duurt nog wel even voor er een concreet plan ligt voor de Posbank, maar als het aan Tjallingii ligt wordt er al snel geëxperimenteerd. "Bijvoorbeeld met eenrichtingsverkeer. Zet er op zondag borden en verkeersregelaars neer en je kunt het proberen."

Zie ook: