College Nijmegen daagt rokende gemeenteraadsleden uit mee te doen aan Stoptober

Het Nijmeegse college daagt gemeenteraadsleden die roken uit om mee te doen aan Stoptober. Dat is een landelijke campagne waarbij deelnemers vanaf 1 oktober worden uitgedaagd en aangemoedigd om 28 dagen niet te roken. Dit in het kader van de aanpak van de Rookvrije Generatie, iets wat volgens wethouder Grete Visser (D66) al goede resultaten heeft opgeleverd.

Initiatief

Om krachten te bundelen heeft de gemeente in 2018 gezamenlijk met andere initiatiefnemers van Groen Gezond en in Bewegen (Radboudumc en GGD Gelderland Zuid) en de Radboud Universiteit en Iriszorg de handen ineengeslagen voor een rookvrije generatie. Het doel daarvan is om opgroeiende kinderen in Nijmegen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken en het stoppen met roken bij huidige rokers te stimuleren met effectieve hulp bij het stoppen. In 2019 is er in Nijmegen als eerste stad een Lokaal Preventieakkoord getekend door 37 partijen en in oktober sluiten nog eens 14 partners daarbij aan.

Tevreden over resultaten

Wethouder Grete Visser is tevreden met de resultaten van de campagne tot nu toe. “Er zijn nu een heleboel minder mensen die nog roken. Er zijn steeds meer plekken waar veel kinderen komen rookvrij. Op dit moment zijn 89 van de 100 sportverenigingen in Nijmegen aangesloten bij de Rookvrije Generatie. Ook geldt vanaf 1 augustus 2020 een rookverbod op alle scholen. In de horeca zien we dat veel familierestaurants een gedeelte van het terras rookvrij maken.”

Nog winst te behalen

Toch valt er nog winst te behalen. “We gaan door met het stimuleren van jongeren om niet met roken te beginnen en oudere mensen om te stoppen met roken", zegt Visser. "Het vergt aandacht om de doelgroep te bereiken die het meest rookt. Met name onder laagopgeleiden is het percentage rokers hoger dan gemiddeld. Er is een verkenning geweest in de wijken om stopondersteuning effectiever in te zetten.” Ook gemeenteraadsleden wordt opgeroepen om het goede voorbeeld te geven en mee te doen aan Stoptober. “Het is mooi om als volksvertegenwoordiger het goede voorbeeld te geven. Maar iedereen mag dit voor zich bepalen.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7