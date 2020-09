Grote plannen om West-Betuwe de fruitregio van de toekomst te maken

Dinsdagavond praat de gemeenteraad over de beoogde 300.000 euro subsidie voor de MBO opleiding die studenten gaat opleiden tot werknemers van de toekomst. Een aantal grote Betuwse fruitbedrijven leggen samen ruim een miljoen euro in om de opleiding mee te financieren. Mocht de gemeente besluiten de subsidie te verstrekken kan de Tech Campus ook nog een beroep doen op subsidie van de provincie. Een flinke pot geld. Waar is dat geld voor nodig?

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Technische innovatie, docenten en een eigen campus

Daar heeft voorzitter van de Fruit Tech Campus, Sjaak van der Tak, een antwoord op: ''Het gaat naar opleiding, we hebben leraren nodig. Dan hebben we natuurlijk techniek nodig, mensen die innoveren met data en drones. En verder is het belangrijk dat we die innovatie ook gaan aanjagen.''

Volgens Van der Tak zorgt de samenwerking tussen overheid, het bedrijfsleven en onderwijs voor een gouden formule. ''Als die allemaal hun beste beetje voorzetten en er is een plek, zorgt dat voor succes. De gemeente kan een eerste zet in de rug geven. Daarom is de overheid belangrijk.''

Een onderzoeksrapport van de Rabobank uit april geeft de sector het advies om samen te werken in plaats van te concurreren om arbeid. Want de uitdagingen van de sector zijn groot. Zo is promotie van de sector nodig om jongeren te interesseren. Daar houdt Mireille Gijsberts, die het programma van de Fruit Tech Campus opstelt, zich mee bezig.

Theorie tússen de boomgaarden

Het grote verschil met het reguliere onderwijs: theorieles tussen de boomgaarden die direct in de praktijk wordt gebracht. Volgens Gijsberts is vernieuwing hard nodig om de sector vooruit te helpen en de studenten klaar te stomen voor hun baan in de toekomst. ''Denk aan robotisering in de boomgaard, verpakkingsmachines, dat vraagt wel hele andere vaardigheden van mensen.''

De opleiding gaat 26 oktober, na de fruitoogst, van start. Op dit moment hebben zeven leerlingen zich aangemeld. Gijsberts: ''Daarnaast zitten er nog vier in de pijplijn.''

Woensdag gaat ze naar Limburg om studenten te werven. Zo'n twintig jongeren hebben zich aangemeld voor de informatiebijeenkomst. Gijsberts is positief over de animo. ''Voorheen melde maar één student zich per jaar. We zijn nog weinig aan werving toegekomen en hebben nu al veel meer geïnteresseerden. En dat in die paar maanden tijd.''