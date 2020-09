Sportbedrijf Doetinchem in 2021 van start

“Het is een traject van vallen en opstaan geweest”, zegt Marius Weijers van de VVD. Het raadslid doelt op de gesprekken over de vorming van het Sportbedrijf, waarbij de Doetinchemse SaZa Topsporthal wegliep bij de gesprekken en niet meedoet. Wethouder Rens Steintjes gaf in een eerder stadium aan dat de particuliere sporthal na een financieel akkoord of faillissement overgedragen wordt aan de gemeente. “Daarna moet de topsporthal alsnog worden ingebracht in het Sportbedrijf, want het is gefinancierd met belastinggeld”, vindt Weijers.



De medewerkers van Sportcentrum Rozengaarde, Sportservice Doetinchem en enkele medewerkers van Buha gaan over naar het nieuwe Sportbedrijf. Onder een aantal medewerkers van zwembad Rozengaarde heerst nog onrust over de voorgenomen samenwerking. “De ambities van het sportbedrijf lijken iets harder van stapel te zijn gelopen, dan het enthousiasme van de medewerkers van Rozengaarde”, zegt raadslid Maarten Hebels van D66. Ook andere partijen in de raad hopen dat de neuzen nog dezelfde kant op komen te staan. “Ik snap het gebrek aan vertrouwen, maar dit is pas het begin”, zegt wethouder Steintjes. “Ik hoop dat het vertrouwen van medewerkers binnen een jaar alsnog groeit.”

Gezonde leefstijl en sportactiviteiten

Het Sportbedrijf gaat meedenken over hoe sport kan bijdragen aan een gezonde leefstijl en hoe sportactiviteiten een plek krijgen in de Doetinchemse samenleving. “Door de krachten van de afzonderlijke organisaties te bundelen, versterken ze elkaar, waardoor sport een toekomstbestendige basis krijgt in onze gemeente”, zegt Steintjes. De aangestelde Raad van Commissarissen gaat de komende tijd aan de slag met de werving van een directeur die vanaf 1 januari 2021 het Sportbedrijf gaat leiden.