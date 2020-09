Martijn mist in coronatijd zelfs een schop onder zijn kont

"Je mist het meest het contact met de mensen. De knuffel, het schouderklopje, zelfs de incidentele schop onder de kont. We zijn niet gemaakt voor die anderhalve meter afstand", verzucht Martijn Wieleman uit Westervoort. Hij is de vierde generatie aan het roer van zalencentrum Wieleman.

Vorig jaar is het 100-jarig jubileum en het feit dat zalencentrum Wieleman zich hofleverancier mag noemen nog uitgebreid gevierd. Sinds maart waait er een andere wind door het bedrijf. "We hebben in honderd jaar de nodige ups en downs gehad als familiebedrijf, maar de coronacrisis is bedrijfsmatig wel de grootste uitdaging die we de afgelopen drie generaties gehad hebben", zegt Martijn.

Verslaggever Petra Kuzee sprak met Martijn Wieleman. De tekst gaat verder onder het fragment:

De nieuwste coronamaatregelen bezorgen het hoofd van het familiebedrijf weer nieuwe kopzorgen. "Ik heb de eerste mensen al weer afgebeld en we moeten creatief kijken of we de clubs die al geboekt hebben kunnen gaan splitsen in partijen van maximaal dertig personen."

Hoe het de komende maanden zal gaan, is ook voor Martijn nog de vraag. Hij kijkt momenteel hoe het bedrijf zo gezond mogelijk kan blijven. "We kijken vooral wat wel nog kan, hebben wat aanpassingen gedaan zodat onze medewerkers nog wel werkzaamheden hebben. Maar het werk was al niet veel en wordt nu nog steeds minder."

Eigenwijs

Martijn hoopt dat het bedrijf weer enigszins normaal kan gaan draaien vanaf april 2021. "Maar daarvoor zijn we wel afhankelijk van medicijnen, van een vaccin. We kunnen pas weer goed gaan draaien als we van die anderhalve meter afstand af zijn."

Of het familiebedrijf over honderd jaar nog bestaat, daar waagt de Westervoorter zich niet aan. "Laten we maar beginnen met vijfentwintig jaar", lacht Wieleman. "Maar we gaan niet ten onder aan deze crisis, daar zijn we allemaal veel te eigenwijs voor."