Bruls: 'Controleren niet meteen vanaf 18.00 uur op naleven nieuwe coronamaatregelen'

Ongeëvenaard snel

De nieuwe maatregelen behelzen dat thuiswerken weer de norm wordt tenzij het echt niet anders kan, dat sportwedstrijden zonder publiek plaatsvinden en dat de horeca maar 30 mensen mag toelaten en om 22.00 moet sluiten. Die maatregelen zijn ongewoon snel tot stand gekomen, vindt ook Bruls. “Binnen een dag. Dat is ongeëvenaard. Maar dat betekent ook dat de samenleving er nog niet helemaal in meegenomen is. Maar het heeft ook geen zin om het startmoment pas over een week te plannen, want dan gaat iedereen daar op zitten te wachten met het aanpassen op de maatregelen.”

Interpretaties

Bruls vindt de maatregelen begrijpelijk gezien de huidige coronacijfers, maar ziet ook dat het moeilijk is om hier meteen alles voor op orde te brengen. “Sommige dingen vragen ook om interpretaties. Bedrijven en organisaties moeten er nog invulling aan geven. We kunnen niet verwachten dat dinsdagavond om 18.00, een dag na de aankondiging van de maatregelen, iedereen alles al naar behoren heeft aangepast. We gaan dan ook niet meteen vanaf 18.00 kijken of iedereen het wel gesnapt heeft.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7